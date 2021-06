"Islam da bonificare", il vice-presidente della Commissione Pari Opportunità si dimette in polemica

Il vice-presidente della commissione Pari Opportunità del Comune di Forlì Massimo Marchi lascia l'incarico in polemica con le parole di Marinella Portolani sul caso di Saman, la giovane su cui si indaga col sospetto che sia stata uccisa dalla famiglia per aver rifiutato un matrimonio combinato. Portolani ha usato le stesse parole del Popolo della famiglia, parlando della necessità di un "processo di bonifica della religione islamica", sollevando le reazioni del Pd e di Articolo Uno che ne hanno chiesto le sue dimissioni e successivamente numerose altre posizioni politiche.

Questa la rotesta infine Massimo Marchi, Consigliere Comunale Italia Viva Forlì: "Ho sempre pensato che le parole hanno un significato ed un valore molto importante. A maggior ragione quelle parole hanno molto più peso se a pronunciarle è un rappresentante delle Istituzioni come la Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Forlì Marinella Portolani. Dire che è necessario un “processo di bonifica della religione islamica da certe forme di violenza” sarebbe già grave da parte di un comune cittadino. Diventa però inaccettabile se detto da chi dovrebbe occuparsi di pari opportunità. Non ero purtroppo presente ai lavori della commissione per motivi di lavoro, ma mi sono riascoltato in serata le registrazioni. La Commissione Pari Opportunità, in un Comune come Forlì più che altrove, dovrebbe essere luogo di confronto, di approfondimento, di dialogo. Già dall’inizio quando su richiesta della Presidente e come espressione delle forze di minoranza ero stato investito del ruolo di Vicario di tale Commissione avevo chiesto il coinvolgimento di tutti i membri nelle scelte e nella calendarizzazione dei lavori. Invece purtroppo a causa di una gestione inadeguata, la Commissione si sta trasformando in un ring dove vanno in scena scontri ideologici che non fanno onore all’Istituzione e che personalmente non mi appartengono. Per questo, stante l’impossibilità di incidere sulle decisioni della Presidente, ho deciso di lasciare il mio ruolo di Vice-Presidente anche alla luce delle sue gravissime affermazioni, da cui, pur essendo cristiano cattolico credente e praticante mi dissocio totalmente perché non è questo a mio parere il modo di intendere il confronto tra religioni diverse.”



Sempre Marchi: “In questi mesi la Presidente non ha fatto altro che chiedere il contributo di tutti, cosa giusta e sacrosanta, ma osannando sempre ciò che le arrivava dai colleghi di maggioranza e accusando sempre di “strumentalizzazioni” i suggerimenti o gli inviti alla condivisione nelle scelte della minoranza. Tutto ciò sempre con l’accusa che fino ad ora la Commissione non aveva mai lavorato riconoscendo però che Forlì è un luogo ricco di servizi e di eccellenze a proposito di pari-opportunità, una contraddizione nei fatti. In realtà se strumentalizzazione c’è stata è proprio quella della Presidente Portolani che ha scambiato una istituzione come la Commissione Pari Opportunità per il suo piccolo gioco personale e non una Istituzione il cui compito va oltre le ideologie di qualsiasi parte. Se si parla di dialogo e confronto interreligioso vorrei che la Commissione e la Presidente stessa (che forse dovrebbe riflettere sull’opportunità di ricoprire ancora quel ruolo) cogliessero ad esempio l’opportunità unica di avere sul nostro territorio, a Bertinoro, una perla rara nel mondo: un museo dedicato al dialogo tra le religioni, uno dei pochissimi che racchiudono oggetti, simboli e cimeli delle tre religioni monoteiste: Cristianesimo, Ebraismo ed Islam. Lo si è fatto per volontà di una grande figura del passato, Leonardo Melandri, proprio per combattere gli estremismi e l’ignoranza. Forse la Commissione tutta ma in particolare la Presidente Portolani, farebbe bene a recarvisi per capire la gravità di ciò che sostiene”.