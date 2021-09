La ripartenza dello sport: "Torniamo a frequentare gli impianti, sosteniamo le associazioni"

Si è concluso domenica il secondo appuntamento annuale con il mondo delle associazioni sportive forlivesi in occasione del Forlì Fitness & Fun al Parco Urbano. "Una gioia vedere tante famiglie incuriosite dalle attività presenti sul nostro territorio - esordisce il consigliere comunale della Lega, Albert Bentivogli -. Dall’arrampicata al percorso di psicomotricità dal mini rugby all’equitazione dalla danza al pattinaggio passando per la scherma o la pallavolo in tutto una quarantina tra associazioni ed enti di promozione sportiva che rappresentano oggi una buona parte dell’offerta sportiva in città".

"Ora tocca a noi forlivesi sostenerli tornando a frequentare gli impianti sportivi premiando così un mondo, che con perseveranza e passione, ha dimostrato con tutte le sue forze di voler tornare alla meritata normalità - conclude -. Un grazie doveroso agli organizzatori dell’evento e ai tanti volontari presenti".