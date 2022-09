Nuovo ponte sulla Cervese, la Lega: "120 giorni di lavori? Tempestiche che causeranno disagi"

Il rifacimento a Casemurate del ponte sul torrente Bevano lungo la Cervese? "Un’opera certamente necessaria per il territorio, ma che si sarebbe dovuta realizzare con modalità e tempistiche totalmente differenti rispetto a quelle comunicate". E l'opinione di Alessandro Rivalta, consigliere Comunale della Lega. L'intervento, che interesserà 350 metri di strada, necessiterà di una chiusura di 120 giorni. L'esponente del Carroccio spiega che si tratta di "una tempistica di gran lunga superiore a quella annunciata dall’amministrazione Provinciale durante l’incontro con i quartieri della zona, che avrà un forte impatto sulla viabilità e causerà notevoli disagi ai residenti ed alle attività commerciali della zona".

Ravaglia sostiene inoltre che si tratta di un intervento "che peraltro non risulterà risolutivo poiché saranno necessarie altre opere come il rifacimento dei Ponti sul Torricchia, Saraceta e l'ultimazione della messa in sicurezza della arteria da Pievequinta a Casemurate". Argomenta ancora il consigliere comunale: "Un’arteria così importante, che conta 3 milioni di transiti annui, meritava certamente più attenzione da parte della Provincia ed uno stanziamento maggiore di risorse per il territorio forlivese in modo da realizzare gli interventi necessari in un unica soluzione senza chiudere nuovamente in futuro la Cervese".

"Per tali ragioni - conclude Ravaglia - chiediamo alla Provincia che i lavori vengano effettuati con turnazioni intensive al fine di ridurre al minimo i disagi per i cittadini e verificheremo che vengano attuate durante la fase esecutiva".