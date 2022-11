Natale e la delibera di bilancio, Bentivogli (Lega) attacca il Pd e Forlì & Co: "Atteggiamento superficiale"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

"Sempre presente. Ho assistito sia in commissione sia in consiglio ai lavori sulla presentazione della variazione di bilancio dove tra i capitoli di spesa erano inserite le spese natalizie. In entrambi i passaggi dai banchi dell’opposizione nessuno sollevò interventi od obiezioni sull’argomento. A dirla tutta molti esponenti del partito democratico non parteciparono in nessuno dei passaggi amministrativi, commissione e consiglio. Più che una svista si può parlare di una mancata partecipazione ai lavori degli esponenti del partito democratico che ha naturalmente prodotto un’incapacità nel valutare il contenuto della delibera stessa. Addirittura, per stessa ammissione del capogruppo di Forlì & Co., non erano presenti al momento del voto in aula ammettendo così un completo distaccamento dal ruolo di consiglieri di opposizione vero guardiano della politica di maggioranza. Un’atteggiamento superficiale che non necessita di giustificazioni raffazzonate. Meglio ammettere il mancato impegno che celarsi dietro a giustificazioni accusatorie effimere e di basso profilo (delibera furbetta) che fanno solo emergere la poca voglia e attaccamento ai lavori del Consiglio ed ai temi della città".