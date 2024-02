Verso le elezioni, la proposta di Ascom: "Far di Forlì il primo capoluogo con parcheggi senza righe blu"

Una proposta per rilanciare il commercio in centro storico? "Parcheggi gratuiti e in forma sperimentale per tutto l'anno". Ascom-Confcommercio affronta l'argomento mobilità in vista delle prossime elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno, chiedendo ai candidati sindaco "un impegno su questo tema". "Impegno che l'associazione dei commercianti auspica venga esplicitato prima del voto", dichiara Alberto Zattini, direttore di Confcommercio Forlì. "Un argomento trattato periodicamente dalla nostra associazione è certamente quello della sosta, che Ascom vorrebbe “gratuita” e in forma sperimentale per tutto l'anno - ricorda Zattini -. Con una nuova legislatura, la futura amministrazione potrà fin da subito impostare la sua azione politica - e i relativi bilanci - tenendo conto di quanto il parcheggio gratuito impatterà sui conti del municipio".

Per il direttore di Ascom-Confcommercio "l'ideale sarebbe che questa misura diventasse strutturale. Forlì potrebbe fregiarsi di città senza più righe blu, quindi 'ticket-free' sul fronte parcheggi. Questo potrebbe attrarre più persone dalle città limitrofe, con conseguente vantaggio per il nostro centro storico. È utile sottolineare, anche alla luce dei dati che abbiamo pubblicato qualche tempo fa, la pesantissima situazione delle imprese commerciali forlivesi: difficile trovare la ricetta giusta ma senza il coraggio di sperimentare diventa praticamente impossibile". Un altro capitolo riguarda quello del trasporto pubblico: "Preso atto che i cittadini continuano a chiederlo, Ascom ritiene necessario ripristinare la circolazione di mezzi pubblici, elettrici, che transitino da piazza Saffi. I collegamenti con la piazza sono fondamentali".

Sul fronte dei collegamenti ferroviari "la prossima amministrazione comunale dovrà fare pressione sul Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e sulle aziende coinvolte, per migliorare i collegamenti di Forlì con le altre città". Quando Italo annunciò i collegamenti diretti di Forlì con le città più importanti in Italia, a cominciare da Roma, fummo tra i primi a congratularci e a parlare di 'fine dell'isolamento' per Forlì stessa. Bene, quei tempi sono finiti troppo in fretta. E’ una vergogna che ancora oggi Forlì, riguardo ai collegamenti ferroviari, sia trattata come un sobborgo di Bologna. E’ sufficiente verificare i collegamenti diretti dei “Freccia Rossa” nella tratta Forlì- Milano, per sentirsi quantomeno discriminati”.

In ultimo, un riferimento al casello autostradale dell'A14: "Per chi viene da fuori e non conosce il nostro territorio, l'ideale sarebbe indicare sul cartello di uscita dall'autostrada quantomeno un “po'” di ciò che offriamo: il Parco delle Foreste Casentinesi, Cervia e la sua riviera, la città di Pellegrino Artusi a Forlimpopoli, fino ad un 'Benvenuti in Romagna!', come avevamo proposto in passato, tra gli altri, anche noi di Confcommercio Forlì".