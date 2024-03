Rapina alla pizzeria, il vicesindaco: "Fatto grave, ma siamo impegnati sulla sicurezza"

Non si fa attendere la replica del vicesindaco con delega alla sicurezza, Daniele Mezzacapo, alle affermazioni del direttore Ascom Confcommercio di Forlì Alberto Zattini che gli ha rivolto una serie di critiche in seguito alla rapina avvenuta in Corso della Repubblica, dove una banda di 4 persone ha fatto irruzione nella pizzeria al taglio “Altero”. "E' un fatto gravissimo - commenta Mezzacapo - ma altrettanto gravi sono le parole utilizzate dal direttore Ascom Confcommercio che mi attacca personalmente con assurde falsità che sono ben presto smentite. Tra l'altro, dopo le sue esternazioni sono stato subito contattato da persone del suo mondo che ne prendono le distanze".

"Mi imputa di non avere fatto nulla per la sicurezza in città, quando sa perfettamente che fin dal primo giorno dell'insediamento da vicesindaco con delega alle politiche per la sicurezza ho combattuto continuamente proprio per garantire nel migliore dei modi la tranquillità dei nostri concittadini - prosegue Mezzacapo - Per questo sono state installate circa 400 telecamere nelle zone critiche, sono aumentate di parecchie unità gli agenti della Polizia locale, abbiamo fatto chiudere attività dove si annidano malavitosi e tantissimo altro. Abbiamo riscritto da zero il regolare di polizia urbana, lavorato, sempre e ogni giorno. Eppure il sig. Zattini quando amministrava la sinistra a Forlì e la situazione era molto più grave ha sempre taciuto. Un subdolo tentativo di far politica per la sinistra da parte di una persona che ultimamente dice la sua sulle guerre internazionali, sulle politiche ambientali mondiali e ora vuole anche permettersi di insegnare a tutti un lavoro che non ha mai svolto, dando addirittura giudizi inopportuni, inappropriati e personali".

"Piuttosto non abbiamo mai trovato una buona collaborazione proprio con l'Ascom Commercio di Zattini. Sia chiaro, non l'Ascom ma con Zattini Alberto - precisa il vicesindaco - Lo stesso è inviso a moltissimi commercianti del centro storico e non ha mai avanzato proposte concrete per il rilancio del commercio nel centro storico, una delle poche cose di cui si doveva curare per tutelare coloro che in teoria rappresenterebbe. Inoltre non ha mai chiesto come Ascon incontri e confronti per parlare insieme di progetti per la sicurezza e contro la desertificazione commerciale. Ricordo a Zattini Alberto che in una città di oltre 100mila abitanti purtroppo capitano anche questi gravissimi eventi e spero tanto che sia proprio una delle telecamere che abbiamo installato ad incastrare i rapinatori. So bene - conclude Mezzacapo - che Polizia e Carabinieri fanno il massimo e sono fiducioso che i responsabili siano consegnati presto alla giustizia".