Stretta sui minimarket, "Un importante giro di vite nel campo della sicurezza del nostro centro storico"

"Il giro di vite che abbiamo voluto per tenere la città più pulita e più sicura dà ogni giorno i suoi frutti". Il vicesindaco con delega alla Sicurezza Daniele Mezzacapo, commenta i controlli svolti in centro storico. L'ultimo in ordine cronologico ha visto impegnati i Carabinieri del Nas, che hanno sospeso la licenza a un minimarket multietnico in pieno centro storico a Forlì per gravi carenze igienico sanitarie. "Dopo i provvedimenti della Polizia dei giorni scorsi che hanno controllato e sospeso la licenza a un'altra attività, questa volta il Comando Provinciale dell'Arma e Nucleo antisofisticarioni e sanita di Bologna hanno puntato il dito sulla sicurezza alimentare - prosegue Mezzacapo -. Infatti nel market sono stati sequestrati diversi chili di carne e pesce non idonei alla vendita. Forlì deve essere una città sicura sotto tutti i punti di vista. Ringrazio i Carabinieri e tutte le altre forze dell'ordine che lavorano in sintonia con un unico obiettivo: rendere Forlì più bella e più sicura".

"Il nostro lavoro prosegue nella direzione di un percorso stabilito e programmato per un centro storico più sicuro e più vivibile - commenta il segretario forlivese e vice capogruppo Lega, Albert Bentivogli -. Si è registrata una precisa presa di posizione nei confronti di quelle attività commerciali etniche diventate un ricettacolo di personaggi e avvenimenti pericolosi per la sicurezza e l’ordine pubblico del centro storico - afferma il segretario forlivese e vice capogruppo Lega Albert Bentivogli -. Abbiamo sempre tenuto alta l’attenzione su degrado e sicurezza inserendole come primo punto da perseguire con costanza e dedizione testimoniato dalla scelta fondamentale del 2020 di uscire dall’Unione dei Comuni per poter implementare quelle forze di Polizia Locale che da 85 agenti del 2019 sono oggi 114 unità con impiego e presidio costante soprattutto nelle zone più sensibili della città".

Bentivogli ricorda anche "l'ordinanza di divieto di somministrazione e vendita di alcolici dopo le 19.30 sanzionabile con la chiusura dell’attività fino alla revoca totale della licenza. Il tutto coordinato con le forze dell’ordine (Polizia Locale, Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza) che quotidianamente svolgono un lavoro egregio e un contributo fondamentale nel presidiare e prevenire il degrado di quelle zone della città dimenticate dalle politiche della sinistra. Un plauso personale al nuovo questore Claudio Mastromattei che in tempi rapidissimi ha provveduto a far chiudere per motivi di ordine pubblico le attività che non rispettano le regole di civile convivenza. Ultimo, ma non per importanza, un grazie al senso civico dei nostri concittadini che hanno permesso di denunciare con le loro segnalazioni situazioni ed episodi che non hanno nulla a che vedere con la normale vita quotidiana. Il nostro lavoro prosegue nella direzione di un percorso stabilito e programmato per un centro storico più sicuro e più vivibile".