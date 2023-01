Taglio dell'auto medica, Forlì tuona: "La Romagna non è figlia di un dio minore"

La Romagna "da tempo è stata dimenticata dalla Regione, mancano dagli 80 ai 120 milioni di euro alla nostra sanità ogni anno". Per cui "il tema vero è quello del riequilibrio dei conti". Lo sottolinea il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini mentre lunedì pomeriggio il Consiglio comunale è impegnato a discutere la mozione della Lega di tornare indietro sul taglio della automedica di Meldola. Mozione in merito alla quale vengono respinti gli emendamenti proposti dalla minoranza a parte quello di Italia Viva.

Da Meldola il sindaco del piccolo Comune romagnolo Roberto Cavallucci intanto conferma le sue dimissioni dall'Ufficio di presidenza della Conferenza territoriale sociale-sanitaria. Sostenuto dai 14 colleghi del comprensorio nella contrarietà al progetto. Dall'ultima riunione, riporta Zattini, d'altronde "non arrivano aperture a ripensamenti sulla decisione". Tuttavia, si fa ottimista, "per la vicenda serve una conclusione diversa e se il territorio è unito potremo ottenere il risultato. Capisco- aggiunge- l'esigenza" di ristrutturare l'emergenza, argomenta il primo cittadino forlivese, "non ci sono medici": nel Pronto soccorso cittadino ci sono per esempio 13 unità sulle 26 minime necessarie. Tuttavia Zattini non condivide il taglio dell'auto medica così come l'eliminazione del numero chiuso alle facoltà di Medicina, "va rimodulato il percorso, i numeri vanno rivisti". A partire da quelli che Viale Aldo Moro assegna alla Romagna per la sanità. L'aula ci prova a trovare una posizione condivisa. Anche se il Partito democratico vorrebbe sia presentare una seconda mozione sia che fosse una commissione con audizione dei vertici di Ausl Romagna a portare a un documento condiviso.

"Niente strumentalizzazioni", ribatte la Lega, si tratta di rispondere a una semplice domanda: "Favorevoli o no al taglio dell'automedica". Albert Bentivogli del Carroccio sottolinea che "sembra non ci siano speranze, ma noi perseveriamo", mentre Fabrizio Ragni di Fratelli d'Italia, dopo il flash mob del partito di fronte alla Provincia, definisce la scelta "scellerata". Invece, chiosa, per il presidente della Provincia Enzo Lattuca è "giusta, dato che per il distretto di Cesena sono tre le auto mediche". La Regione, aggiunge Lauro Biondi di Forza Italia, "guarda alla Romagna con gli occhi del parente povero", serve un incontro con il presidente Stefano Bonaccini. Per il Movimento 5 Stelle il taglio dell'auto medica non deve avvenire, "se non in caso a programma di ristrutturazione dell'emergenza completato". Mentre il capogruppo dem Soufian Hafi Alemani sottolinea la necessità di chiedere un piano alternativo: "Serve la comune volontà di trovare la quadra". Dello stesso avviso il collega di Forlì e co Federico Morgagni: "Siamo tutti sensibili alla tematica, facciamo uno sforzo per trovare unità. (fonte Dire)

Il gruppo consiliare della Lega

"L’auto medicalizzata serviva tutto il comprensorio della vallata del bidente da Meldola a Santa Sofia con una media di 200 interventi l’anno - spiegano dal gruppo consiliare della Lega -. Sappiamo l’importanza del servizio di un’auto medica in contesti di interventi di estrema urgenza soprattutto quando l’esito dell’intervento dipende dalla tempestività del soccorso. Oggi possiamo dire che grazie alla scellerata scelta di eliminare il servizio tutto il comprensorio forlivese è servito da un’unica auto medica che deve coprire un territorio di 1.100 chilometri quadrati discriminando non solo chi vive nelle comunità montane ma gli stessi cittadini forlivesi che in caso di intervento dell’auto medica nella vallata bidentina sarebbe scoperto dal servizio tutto il capoluogo di provincia. Cesena possiede tre auto mediche, Ravenna due, Rimini tre pur avendo un comprensorio collinare meno vasto e popolato rispetto al nostro. Perché una così netta differenza tra i territori della stessa Romagna? Chi spiega al familiare di un cittadino del comprensorio forlivese che purtroppo i soccorsi sono arrivati in ritardo perché c’è solo un’auto medica a disposizione? Non basta essere i cugini poveri della Regione in materia di contributi alle Asl ma addirittura penalizzati rispetto agli altri capoluoghi romagnoli nei servizi di primo intervento e pubblica assistenza. Noi non ci stiamo porteremo avanti questa battaglia affinché venga ridistribuito in modo equo ed omogeneo un servizio che interessa tutti i cittadini del comprensorio forlivese. Grazie ai consigliere Marchi, Brunelli e Bagnara per il voto favorevole, astenuti con motivazioni raffazzonate e incomprensibili Forlí & Co e Partito Democratico che denota per l’ennesima volta il distaccamento totale della sinistra forlivese dai problemi reali e contingenti".

Italia Viva

"Riteniamo che la battaglia che il territorio sta conducendo in maniera unitaria per chiedere il ripristino del servizio dell'auto medicalizzata nel Forlivese, meriti di essere sostenuta - dichiara il consigliere comunale di Italia Viva a Forlì, Massimo Marchi -. Non per una ragione di campanile, ma perchè è un segnale sbagliato che arriva ai cittadini al territorio. Se si devono fare risparmi e mettere in discussione delle scelte, andrebbe fatta un'analisi su altre scelte molto più costose di una 'Mike'. Per questo con spirito costruttivo abbiamo voluto contribuire all'ordine del giorno proposto in consiglio comunale con un nostro emendamento, l'unico accolto dal Consiglio, mettendo da parte gli steccati tra maggioranza e opposizione per lavorare nell'interesse della città e del territorio".

"Il nostro emendamento ha permesso di evidenziare il gesto simbolico e forte compiuto dal sindaco di Meldola, Roberto Cavallucci, di dimettersi dall'ufficio di presidenza della Conferenza socio sanitaria - afferma Marchi - inspiegabilmente ignorato dai rappresentanti del suo stesso partito, trincerati dietro a una difesa d'ufficio dell'Ausl Romagna. Addirittura abbiamo assistito a una presa di distanza del presidente della Provincia che ha smentito la metà del territorio di cui è presidente, sconfessando la nota congiunta e trasversale dei 15 sindaci del comprensorio forlivese. Di fronte tutto questo ha fatto bene Cavallucci a compiere la scelta che ha fatto".

"Attenzione - precisa Marchi - abbiamo il massimo rispetto per i tecnici e i dirigenti dell'Ausl, soprattutto per migliaia di persone che fanno della nostra sanità un'eccellenza nazionale e internazionale; ma se la politica ha ancora una funzione e vuole esercitarla, quell'auto medicalizzata deve rimanere operativa nel Forlivese. Ci sono altri modi attraverso i quali l'Ausl può compiere i necessari risparmi o ottimizzare il personale: è la politica, se ha coraggio e consapevolezza del proprio ruolo, a dare l'indirizzo ai tecnici e non il contrario".

"Qui non si mette in discussione una tesi scientifica o la validità di una terapia - conclude Marchi - ma una scelta organizzativa che ha dell'incomprensibile. Se vogliamo discutere più in generale del presente e del futuro della nostra sanità facciamolo, ma in un consiglio comunale aperto, con posizioni trasparenti e accessibili a tutti. Non nel chiuso di una stanza".