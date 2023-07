Terremoto politico a Premilcuore, Bartolini (FdI): "Ricucire lo strappo, lavoreremo per ricreare unità e coesione"

"Confido che i responsabili provinciali della Lega riescano a far ricucire lo strappo" tra la sindaca di Premilcuore Ursula Valmori e il vice sindaco Sauro Baruffi. Lo dichiara Luca Bartolini, responsabile per il comprensorio forlivese di Fratelli d'Italia dopo l'informativa di Valmori, che ha definito "necessaria" la revoca dell’incarico a Baruffi "per la sopraggiunta carenza di fiducia tale da non poter più consentire una serena prosecuzione dei rapporti, nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi di programma comuni e prefissati".

"La Giunta di Premilcuore ha veramente lavorato bene in questi 4 anni e mezzo con proficui risultati davanti agli occhi di tutti, quindi dispiace veramente che a pochi mesi dalla fine della legislatura sia emersa questa divergenza tra la sindaca e il vice sindaco, entrambi espressione della Lega, sfociata nel ritiro delle deleghe a Baruffi", afferma Bartolini.

"Io da premilcuorese ho ottimi rapporti personali con entrambi, quindi sono veramente dispiaciuto per questa situazione creatasi tra i due amministratori - prosegue l'esponente di Fratelli d'Italia -. Confido che i responsabili provinciali della Lega riescano a far ricucire questo strappo, anche in vista delle prossime elezioni amministrative di primavera per le quali, noi di Fratelli d’Italia, lavoreremo per ricreare quella indispensabile unità e coesione del centro destra che ci ha portato, quando uniti, non a caso ad amministrare i due terzi dei comuni del comprensorio forlivese".