Turismo a Castrocaro, Ferrini (Casa Civica) critica il post su Facebook del sindaco: "Entusiasmo immotivato"

Alla vigilia di Ferragosto il sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Marianna Tonellato, ha annunciato sui social i dati turistici del primo semestre 2021 sottolineando con un più 27% rispetto al periodo pre-Covid. Un'analisi che viene contestata dal consigliere di minoranza Alessandro Ferrini che, dati regionali alla mano, evidenzia un -55% rispetto al 2019 sul fronte pernottamenti nel primo semestre ed un -50,4% di turisti sempre sul 2019.

"Mi dispiace deluderla, ma il sindaco si sorprende del nulla - attacca Ferrini -. Rispetto al 2019 il risultato turistico per Castrocaro registra un meno 55% che rende immotivato qualsiasi entusiasmo. Il più 27% ufficializzato dalla Tonellato via social è rapportato al 2020, anno di totale paralisi turistica, e non al periodo pre-Covid. Stiamo parlando quindi di una quantità modesta di persone e di uno scenario ancora molto critico per quasi tutti i nostri operatori. Del resto basta vivere un minimo il paese per notare che non c'è stato nessun afflusso straordinario di visitatori nonostante gli annunci virtuali e le costose strategie".

Prosegue allora l'esponente di Casa Civica: "Mi chiedo se dopo quattro anni in Comune la Tonellato ancora non sappia interpretare semplici dati amministrativi oppure se l'errore sia magari voluto per piegare anche l'aritmetica ai propri interessi elettorali. Che si tratti dell'ennesimo scivolone del Sindaco o solo di propaganda, credo che l'auspicato rilancio economico del nostro territorio non possa essere pianificato e gestito con questo approccio caratterizzato da improvvisazioni e trionfalismi di facciata".