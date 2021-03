Vaccino Astrazeneca, il gruppo consiliare di Fdi presenta un question time

"Come gruppo consiliare di Fratelli d'Italia siamo preoccupati degli effetti collaterali che il vaccino Astrazeneca ha prodotto nei confronti di alcuni cittadini in altre zone d'Italia", affermano Minutillo, Portolani e Lasaponara

Il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia, rappresentato da Davide Minutillo, Marinella Portolani e Francesco Lasaponara, ha presentato un question time al sindaco Gian Luca Zattini "per capire se il primo cittadino ha ricevuto informazioni e studi da parte del Ministero delle Salute e dalla Regione in relazione al vaccino Astrazeneca e se ha intenzione di fornire dei chiarimenti alla cittadinanza visto che risulta essere particolarmente preoccupata in modo specifico per quanto concerne le fasce più deboli(anziani e portatori di patologie)".

"Come gruppo consiliare di Fratelli d'Italia siamo preoccupati degli effetti collaterali che il vaccino Astrazeneca ha prodotto nei confronti di alcuni cittadini in altre zone d'Italia - affermano Minutillo, Portolani e Lasaponara -. Abbiamo assistito ai casi accaduti in Sicilia dove successivamente al vaccino sono deceduti due rappresentanti delle forze dell'ordine che ha comportato il sequestro di alcuni lotti da parte dell'autorità".

Gli esponenti di FdI ricordano inoltre che "in alcuni paesi del Nord Europa il vaccino é stato sospeso a titolo precauzionale e vista la bassa percentuale di immunizzazione di AstraZeneca ovvero solamente pari al 59,5%, così come acclarato dagli studi statistici e scientifici, rispetto agli altri vaccini che superano tutti il 90% - Sputnik 92 %, Pfizer 90%, Moderna 94,5% e Johnson 72%".