Velodromo e ciclodromo, Pompignoli (Lega) replica a Samorì (Pd): "Autocelebrazione penosa"

“Non c’è davvero nulla di nuovo nelle avvilenti parole della consigliera di minoranza Sara Samorì. Tutto quello che il nostro vicesindaco Daniele Mezzacapo ha presentato in questi giorni in materia di impiantistica sportiva e tutto quello che negli scorsi mesi è già stato fatto grazie alla sua volontà e alla preziosa collaborazione degli uffici tecnici del nostro Comune, sarebbe il frutto del genio politico del Partito Democratico e della sua comprovata capacità di pianificare, progettare, celebrare e pontificare opere e iniziative per decenni, senza mai realizzarne alcuna". Così il capogruppo della Lega, Massimiliano Pompignoli, replica alle parole dell'ex assessore allo Sport e consigliere comunale Pd, Sara Samorì.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Un copione che negli ultimi tempi è diventato tanto ricorrente quanto mortificante per l’opposizione forlivese e per chi, come la Samorì, ha addirittura governato la nostra città - prosegue Pompignoli -. L’autocelebrazione della consigliera del Partito Democratico è infatti ancor più penosa se si pensa che, negli ultimi cinque anni, a guidare l’assessorato allo sport del Comune di Forlì c’era proprio lei e non la Lega o l’Amministrazione Zattini. Invece di continuare a elencare progetti mai realizzati ma solo annunciati” – chiosa il capogruppo della Lega in consiglio comunale Massimiliano Pompignoli – “sarebbe meglio che la Samorì, e più in generale il suo partito, contribuissero a ‘fare’ qualcosa di utile per Forlì e i forlivesi. Qualcosa che non sia solamente mettere in elenco interventi immaginati e nemmeno iniziati dalle Amministrazioni precedenti alla nostra. Qualcosa che, almeno dai banchi dell’opposizione, lasciasse il segno per il futuro di questa città".