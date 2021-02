Baja Russia Northern Forest, Schiumarini: "E' una gara bellissima"

Undicesima posizione provvisoria e settimo di gruppo T1. Continua l'avventura di Andrea Schiumarini e Jacopo Cerutti alla Baja Russia Northern Forest 2021. Sono sei le prove speciali svolte per un totale di 103 chilometri. "Seconda giornata di gara completamente diversa da venerdì dichiara Schiumarini - a causa della neve fresca, caduta nella notte, dove la gomma chiodata tiene molto meno che sul ghiaccio. La prima speciale è stata molto bella e divertente dove si alternavano tratti veloci e curve molto lunghe. Nella seconda speciale, dopo una zona all’aperta, siamo entrati, finalmente, nella famosa foresta della regione di Leningrado con tutte le sue difficoltà; alberi molto vicini alla carreggiata e sporgenze difficili da individuare; per questo abbiamo sempre cercato di mantenere il centro della strada".



"Nella parte finale è tornato il ghiaccio dove abbiamo potuto spingere di più - afferma Schiumarini -. La terza speciale l’ho ribattezzata il Deserto Bianco con percorso in una zona aperta e dove la traccia era poco visibile nella neve. Non è stato facile, la vista infatti si affatica molto in queste condizioni. Sono veramente entusiasta di questa Baja Russia Northern perché è il tipo di gara che piace a me, con un ritmo serrato e dove la concentrazione deve rimanere sempre alta. Infatti, le prove erano tutte consecutive, con pochissimo tempo da passare nei trasferimenti. Questo vuol dire conservare perfettamente la meccanica, il veicolo e la guida. E’ una gara da fare in modo intelligente, senza esagerare. Proprio come piace a me. Con Jacopo continua la bellissima intesa ed essere navigato da un pilota di moto è un grande vantaggio. Infatti interpretano la strada in modo diverso da noi piloti su quattro ruote." Domenica si svolgerà l’ultima giornata di gara con due speciali da 94 chilometri.