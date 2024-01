L'Unieuro Forlì batte l'Umana Chiusi e aggancia la Fortitudo in vetta al Girone Rosso

Squadra in casa

Squadra in casa Pallacanestro Forlì 2015

L'Unieuro Forlì vince contro l'Umana Chiusi e si riprende il primo posto in classifica nel Girone Rosso del campionato di Serie A2 anche se in coabitazione con la Fortitudo Bologna. E lo fa dopo una partita nella quale prima si fa recuperare il +16, poi gestisce un ultimo quarto ordinato e combattivo, fatto di stoppate, triple e rimbalzi. Ben 24 i punti di CInciarini, 20 quelli di Johnson.

LA PARTITA

I primi minuti di partita sono caratterizzati da tanti errori in attacco da ambo le parti ed il punteggio si muove lentamente. Dopo poco meno di 7' di gioco le squadre sono sul 6-9. L'Unieuro però prende vigore dalla tripla del momentaneo pareggio di Valentini e piazza un parziale di 13-0. Forlì sembra quasi giocare sul velluto con il recupero e contropiede di Pollone, i canestri di Johnson e Cinciarini.

Tanto che il libero messo a segno da Chapelli per gli ospiti, in avvio di secondo quarto, sembra derubricabile a mero caso statistico. A maggior ragione quando subito dopo capitan Cinciarini scalda la mano dall'arco e porta i biancorossi sul +15, con la tripla del 25-10, e subito dopo pesca, sempre dall'arco, il massimo vantaggio sul 28-12.

Chiusi però non demorde e con le triple di Dellosto, i canestri di Possamai e quelli di Tilghman, ricuciono fino al 35-33 a 1'51'' dall'intervallo lungo. La risposta biancorossa è affidata a due liberi di Allen e a 5 punti di Cinciarini, letteralmente in stato di grazia con ben 18 punti in 5'53'' di utilizzo, che scrivono il 42-35 di fine primo tempo.

Nei primi 6' di gioco del secondo tempo, Tilghman si carica Chiusi sulle spalle e la guida fino al 52-50. Allen, a 4'21'' dall'ultimo mini intervallo imbuca il canestro del 54-50. A 2'45'' Cinciarini rende la pariglia a Tilghman con la tripla del 57-53 e, a seguire, Allen stoppa il tiro del pareggio di Stefanini, ma nell'azione successiva lo stesso Stefanini pesca l'and-one del sorpasso del 59-60.

Allen risponde ma Visintin tiene il vantaggio esterno e l'ultimo quarto inizia sul 61-62. A 8'05'' dalla sirena, dopo il canestro di Allen, Valentini ruba palla sotto il canestro, in difesa, si fa tutto il campo, e segna la tripla del 66-62 che fa esultare i 3.500 dell'Unieuro Arena, pronta a riesplodere dopo la stoppata e tripla di Johnson, seguita poi dalla tripla di Pollone del 71-62 a 6'31'' dalla sirena.

Chiusi prova ad accorciare, ma la tripla di Radonjic scrive il 75-66 con il quale si arriva a metà dell'ultimo quarto.

Di Johnson la bomba del 78-66 che riporta i romagnoli sulla doppia cifra di vantaggio a 4'22'' dalla fine. Col cronometro amico, l'Unieuro lotta a rimbalzo e si procura diverse seconde opportunità e a 2'39'' Cinciarini segna i liberi che valgono l'80-68.

Con 10 punti di vantaggio a 92'' dalla sirena, l'Unieuro Arena può iniziare i festeggiamenti per una vittoria che, risultati alla mano, riporta la Pallacanestro Forlì 2.015 in testa al campionato, insieme alla Fortitudo.

Passerella finale per i giovani Munari e Zilio. Il match va in archivio con il punteggio di 82-74 ed il coro della curva ad inneggiare a coach Antimo Martino.

IL TABELLINO

Unieuro Forlì - Umana Chiusi 82-74 (19-9, 23-26, 19-27, 21-12)



Unieuro Forlì: Daniele Cinciarini 24 (2/2, 5/8), Xavier Johnson 20 (3/8, 3/5), Kadeem Allen 12 (4/7, 0/0), Fabio Valentini 9 (1/2, 2/7), Todor Radonjic 6 (0/0, 2/4), Luca Pollone 5 (1/2, 1/4), Giacomo Zilli 2 (0/1, 0/0), Davide Pascolo 2 (1/2, 0/0), Maurizio Tassone 2 (0/0, 0/1), Federico Zampini 0 (0/1, 0/1), Michele Munari 0 (0/0, 0/0), Edoardo Zilio 0 (0/0, 0/1)

Tiri liberi: 19 / 24 - Rimbalzi: 35 10 + 25 (Xavier Johnson 9) - Assist: 17 (Kadeem Allen 4)



Umana Chiusi: Austin Tilghman 27 (8/13, 0/2), Luca Possamai 12 (6/8, 0/0), Gabriele Stefanini 11 (2/4, 1/6), Nicolo Dellosto 10 (2/3, 2/4), Mihajlo Jerkovic 7 (3/3, 0/1), Matteo Visintin 4 (2/7, 0/1), Lorenzo Raffaelli 2 (0/0, 0/2), Alessandro Chapelli 1 (0/0, 0/1), Marco Ceron 0 (0/0, 0/2), Ervins Jonats 0 (0/1, 0/2), Davide Bozzetto 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 22 - Rimbalzi: 31 7 + 24 (Mihajlo Jerkovic 8) - Assist: 9 (Marco Ceron 3)