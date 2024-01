L’Unieuro ospita Chiusi, coach Martino: "L'approccio alla gara sarà decisivo"

Testacoda da non sottovalutare per l'Unieuro Forlì di coach Martino, che domenica 21 gennaio ospita all'Arena il fanalino di coda Umana Chiusi, sull'onda dell'entusiasmo derivato dalla splendida vittoria di sabato scorso contro la Tezenis Verona.

Un entusiasmo fondamentale per Cinciarini e compagni per affrontare Chiusi, Udine in trasferta e infine Trieste, nel tentativo di staccare il pass per la Final Four di Coppa Italia LNP ed il migliore piazzamento possibile in vista della fase a orologio.

Alla vigilia del match hanno parlato in conferenza stampa Coach Antimo Martino e Xavier Johnson. Ecco le loro parole.

La conferenza stampa di Coach Martino

“Siamo arrivati nella parte finale della stagione regolare - spiega Coach Martino - per cui ogni partita acquisisce una notevole importanza. Veniamo da una vittoria di assoluto valore contro Verona, che deve darci ancora di più gli stimoli per affrontare Chiusi con grande mentalità, per cercare altri 2 punti sul nostro campo. L'approccio alla gara e la serietà con cui affronteremo la partita saranno indispensabili, perché sono certo che Chiusi verrà a Forlì per fare la sua miglior partita possibile e per metterci in difficoltà”.

Gli fa eco Xavier Johnson: “Ci aspettano 3 partite che dobbiamo vincere. Sono convinto che abbiamo tutto per poter portare a casa 3 vittorie nelle prossime 3 partite, ma sarà una battaglia. Siamo pronti!”.

Unieuro Forlì-Umana Chiusi, biglietti, match program e iniziative

Sarà possibile acquistare il biglietto online del match Forlì-Chiusi, al seguente link oppure direttamente dalla App della Pallacanestro Forlì 2.015, nella sezione Biglietteria > “Salta la Fila”; in tutte le rivendite VivaTicket autorizzate; alla biglietteria dell'Unieuro Arena, il giorno della partita dalle ore 17.00.

Si consiglia ai tifosi di privilegiare la biglietteria online e si ricorda di presentarsi muniti di documento di riconoscimento, che verrà richiesto ai possessori di titolo d’ingresso ridotto. In particolare, per l’acquisto dei biglietti universitari, presentarsi muniti di badge o tessera di riconoscimento universitaria e ricevuta di pagamento delle tasse dell’anno accademico in corso.

Si ricorda infine di portare la ricevuta di pagamento, da esibire in caso di esito negativo della lettura del codice a barre del biglietto. Torna #scuoleapalazzo, con il Liceo Scientifico "Fulcieri", l'ITAS "Saffi - Alberti", il Liceo Classico "Morgagni" e le scuole dell'Istituto Comprensivo 3 "Giuseppe Prati Don Pippo".

Al termine del primo tempo si terrà #ShootThePassion, 2 tentativi per tirare da metà campo, scendendo sul parquet dell’Unieuro Arena all’intervallo della partita e, se si fa canestro, ci si aggiudica una tv offerta da Unieuro, 2 abbonamenti, 1 felpa ed eventuali altri premi. Per iscriversi a #ShootThePassion cliccare QUI, oppure accedere alla sezione "Eventi" dalla App della Pallacanestro Forlì

2.015.

È online e scaricabile in formato PDF il Match Program, con la presentazione degli avversari, il punto sul campionato, tante foto della vittoria di sabato scorso contro Verona ed un approfondimento sul toccante tributo a John Fox.

Come consuetudine farà il suo ingresso sul parquet dell'Unieuro Arena anche il #SestoUomo, l'iniziativa di Pallacanestro 2.015 Forlì che schiera in campo, alla presentazione, un tifoso, in rappresentanza dell'intera tifoseria biancorossa, ed un partner, in rappresentanza di tutti i sostenitori della Società.

Fino a mezz'ora prima della palla a 2, sarà possibile anche partecipare a "Indovina lo scarto", il nuovo App Contest della Pallacanestro Forlì. In palio, per i primi 5 che indovinano lo scarto esatto, un biglietto per il settore giallo, in occasione del big match Unieuro Forlì-Pallacanestro Trieste di domenica 4 febbraio alle ore 18.00

Lanciata ufficialmente la nuova App della Pallacanestro Forlì 2.015, disponibile sia per Apple che per dispositivi Android. Contenuti esclusivi, contest, eventi e aggiornamenti dal mondo biancorosso saranno sempre a portata di mano. Con un semplice tap si potrà rimanere connessi alla Pallacanestro Forlì 2.015. Per scaricare l'App clicca iOS per Apple e Play Store per Android.

Il match verrà trasmesso in diretta streaming su LNP Pass. Il media partner biancorosso Teleromagna proporrà invece la differita della gara mercoledì 24 gennaio alle 21.00 e venerdì 26 alle 15.00, sul canale 78 di TR Sport. Nel corso della partita saranno disponibili aggiornamenti sui canali social della Pallacanestro 2.015 Forlì e sul nuovo canale WhatsApp. Aggiornamenti dei quarti in tempo reale arriveranno anche tramite le notifiche push in App.