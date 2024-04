Unieuro 2.015, contro Cantù ultima sfida casalinga di regular season

Ultimo impegno casalingo in regular season per la Pallacanestro Forlì 2.015, che all'Unieuro Arena ospita la Pallacanestro Cantù nell'anticipo RAI del venerdì sera.

Per i tifosi biancorossi sarà l'occasione per far sentire tutto il proprio calore a Cinciarini e compagni, primi nel girone rosso con ben due giornate di anticipo. Introducono il match proprio il capitano e coach Antimo Martino.

Coach Martino: "Adeguamenti da fare"

Un risultato di prestigio - "Siamo davvero molto soddisfatti di arrivare a quest'ultima partita casalinga con Cantù dopo aver conquistato sul campo con due giornate d'anticipo - spiega Coach Antimo Martino - un risultato così prestigioso, un primo posto anche al termine della fase a orologio, con un percorso regolare supportato da un numero importante di vittorie rispetto al numero di partite disputate".

Cantù - "Tutto questo ci dà molta fiducia per il prosieguo della stagione. Cantù è una squadra che conosciamo bene per averla affrontata nella semifinale di Coppa Italia, poche settimane fa".

La squalifica di Johnson - "Non avremo Johnson e abbiamo qualche situazione da gestire, che probabilmente ci costringerà a fare degli adeguamenti. Però come sempre stiamo lavorando con grande serietà e mentalità per affrontare la partita al meglio"

Cinciarini: "Ci faremo trovare pronti"

Il gruppo Cantù - "Ci apprestiamo ad affrontare Cantù dopo averli già affrontati in Coppa Italia vincendo di misura - Gli fa eco Daniele Cinciarini - E' una squadra molto ben costruita, con americani di talento, ex giocatori di Serie A ed un gruppo di italiani molto solido".

Favoriti per la promozione - "Sono una delle squadre favorite per la promozione. Hanno passato un momento difficile, ma proprio per questo saranno molto agguerriti e noi dovremo prestare molta attenzione. Noi ci faremo trovare pronti".

I Playoff - "Vogliamo continuare il nostro cammino al massimo. Vogliamo consolidare la nostra mentalità per prepararci al meglio ai playoff che iniziano fra pochissimo."

La partita

Palla a due venerdì 12 aprile alle ore 20.45 all'Unieuro Arena di Forlì Arbitrano Radaelli, Boscolo e Pazzaglia. Assente per squalifica Xavier Johnson. Unico precedente in stagione, la semifinale di Coppa Italia Unieuro Forlì - Pall. Cantù 60-59

Biglietteria: È possibile acquistare il biglietto online dalla App della Pallacanestro Forlì 2.015 (nella sezione Biglietteria > “Salta la Fila”). Il biglietto cartaceo potrà essere acquistato presso la sede della Pallacanestro Forlì 2.015 in Viale Corridoni 10, fino a venerdì (dalle 8,30 alle 12,30) ed in tutte le rivendite autorizzate VivaTicket.

Il giorno della partita, la biglietteria della Unieuro Arena non sarà aperta la mattina, ma solo la sera dalle ore 19.45, un’ora prima dell’orario d’inizio della gara. Si consiglia ai tifosi di privilegiare la biglietteria online e si ricorda di presentarsi muniti di documento di riconoscimento, che verrà richiesto ai possessori di titolo d’ingresso ridotto.

Iniziative: Con la partita casalinga tornano le iniziative della Pallacanestro Forlì. Oltre al tradizionale #sestouomo, che per l'occasione porterà in campo, alla presentazione della squadra, Enrico Amadori titolare di “BRANDO 52 Caffè&Bottega”, in rappresentanza dei partner biancorossi, e Roberto Costa, a rappresentare i tifosi al fianco della squadra, a metà partita tornerà #ShootThePassion, il tiro da metà campo per vincere i premi messi a disposizione dai partner e dalla società.

Le eccellenze sportive del territorio: Prima della palla a due sfileranno sul campo alcune rappresentanze delle eccellenze sportive del territorio, come il campione paralimpico di nuoto Marco Lijoi, gli atleti della Forlì Roller, del Circolo Schermistico Forlivese, della Libertas Atletica Forlì e le pluricampionesse d'Italia e d'Europa del Softball Forlì.

E' online e scaricabile in formato PDF il Match Program con la presentazione degli avversari, il punto sul campionato, tante foto dal match vinto a Vigevano e le indicazioni per destinare il 5xmille al settore giovanile Unieuro Forlì.



Fino a trenta minuti prima della palla a due sarà possibile partecipare all'App contest "Indovina lo scarto". Si ricorda che il segno + indica lo scarto a favore della squadra che gioca in casa. I primi 5 che indovinano lo scarto di Elachem Vigevano - Unieuro Forlì vincono un biglietto a testa per il settore giallo per assistere a Gara 1 Playoff!

Con la App, alla sezione "Eventi", è possibile prenotare il proprio posto per l'evento "Bullisimo? Ti rimbalzo", incontro sul Cyberbullismo organizzato dal partner Synergie, che si terrà mercoledì 17 aprile alle ore 18.30 presso la Fabbrica delle Candele, p.tta C. Corbizzi n.9 a Forlì.

Unieuro Forlì-Acqua San Bernardo Cantù come seguire il match da casa