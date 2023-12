Unieuro, la società fa chiarezza sull'infortunio occorso a Fabio Valentini

Arrivano dalla Pallacanestro Forlì 2.015 un aggiornamento sulle condizioni fisiche di Fabio Valentini, infortunatosi lo scorso 17 dicembre nel finale della partita di Orzinuovi contro l'Agribertocchi. Gi esami strumentali effettuati dall'ortopedico di riferimento, il dottor Mirco Lo Presti, hanno scongiurato lesioni legamentose al ginocchio destro.

Le stesse analisi confermano di contro un quadro di edema osseo causato dal colpo ricevuto. Il giocatore classe 1999 ha iniziato immediatamente la terapia medica e la fisioterapica specifica. "Seguiranno ulteriori valutazioni in merito ai tempi di recupero non sono pertanto stimabili al momento tempi precisi per il recupero dell'atleta", rendono noto da viale Corridoni.