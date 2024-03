Calcio, per il Forlì la Pasqua è amarissima: i galletti crollano al "Morgagni", Carpi e Ravenna scappano

Seconda sconfitta consecutiva per il Forlì che dopo Corticella, cede anche contro il Lentigione che sbanca il "Morgagni" 3 a 1; la doppietta di Nanni e la rete di Formato regalano tre punti alla formazione emiliana, per il Forlì la rete è un autogoal di Nava. Mister Antonioli ritrova dal primo minuto Drudi, Gaiola e Masini che rientrano così dall'infortunio, mentre in avanti Merlonghi smaltita l'influenza torna titolare affiancato da Bonandi e Greselin.

La partenza sembra buona perché già al 7° Visani serve un cioccolatino sul dischetto a Merlonghi solo da spingere in porta ma il bomber biancorosso difetta di cattiveria e calcia debolmente sciupando una ghiotta occasione. L'antica regola non scritta del calcio si abbatte però sul Forlì cinque minuti più tardi perché il Lentigione all'11° trova il vantaggio: Nanni è bravo al limite dell'area a liberarsi e trovare un sinistro a giro che batte Pezzolato. I biancorossi crollano mentalmente e gli ospiti raddoppiano con Formato che al 16° di testa sfrutta al meglio una punizione calciata da Nanni siglando lo 0 a 2. Il Forlì è mentalmente fuori dai giochi e l'emblema sta nella giocata che al 40° porta il Lentigione addirittura ad un inaspettato tris: Drudi da ultimo uomo sbaglia il retropassaggio su Pezzolato lasciando campo a Nanni che con un pallonetto fa 0 a 3.

Primo tempo dunque da film horror per i biancorossi che nella ripresa provano con i cambi una insperata rimonta; mister Antonioli inserisce Banfi, Graziani e Babbi per Drudi, Visani e Pecci ma la mossa non sortisce l'effetto sperato perché il Lentigione controlla senza troppo sforzo le sfuriate dei galletti che anzi offrono il fianco alle ripartenze emiliane come al 52° quando Gaiola sbaglia un disimpegno regalando il contropiede a Montipò che però si fa bloccare dall'uscita di Pezzolato e come al 54° quando un colpo di testa di Nanni fa la barba al palo. Se non col gioco il Forlì ci prova almeno di nervi e al 56° costruisce una bella azione ma Greselin mette fuori di testa da ottima posizione mentre al 65° una girata ravvicinata di Babbi viene respinta coi piedi sulla linea di porta da Rizzuto. Nel finale la rete della bandiera per i biancorossi arriva alla mezz'ora della ripresa quando sugli sviluppi di calcio d'angolo Nava nel più classico degli autogoal devia in porta il pallone per il definitivo 1 a 3. I Galletti non reagiscono alla pesante sconfitta di sabato scorso contro il Corticella cadendo nuovamente contro il Lentigione e perdendo definitivamente contatto dalla vetta della classifica che, complice le rispettive vittorie di Carpi e Ravenna, si allontana.