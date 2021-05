Calcio, il Forlì ricorda Paolo Spada: "Una persona speciale. Era il nostro motore"

Una vita passata nel mondo del pallone prima nelle vesti di genitore al seguito del figlio Stefano, ex portiere biancorosso, si dedicò in seguito al settore giovanile fino ad arrivare alla prima squadra del Forlì

Si è svolta nel tardo pomeriggio di lunedì all'antistadio 1 nel complesso sportivo dello stadio "Morgagni" la cerimonia di apposizione di una targa ricordo per l'indimenticato segretario amministrativo del Forlì Calcio, Paolo Spada, scomparso prematuramente pochi mesi fa per un malore. Una cerimonia sobria, ma carica di emozione e significato organizzata dal Forlì Calcio insieme al figlio Stefano Spada e all'amministrazione comunale che hanno voluto rendere indelebile il ricordo di una persona straordinaria e amata da tutti quelli che lo avevano conosciuto.

Una vita passata nel mondo del pallone prima nelle vesti di genitore al seguito del figlio Stefano, ex portiere biancorosso, campione d'Italia e vice campione nel mondo del beach soccer, si dedicò in seguito al settore giovanile fino ad arrivare alla prima squadra del Forlì. "Una persona speciale a cui tutti dobbiamo molto - le parole cariche di emozione del presidente Gianfranco Cappelli -. La sua voglia di superare le difficoltà sono state da sempre il nostro motore per andare avanti, aiutaci dall'alto perché abbiamo ancora bisogno di te".

Visibilmente commosso il figlio Stefano, che ha ringraziato i tanti presenti alla cerimonia e che insieme anche al vice sindaco Daniele Mezzacapo, presente in rappresentanza del comune, hanno tolto i veli alla targa ricordo apposta all'ingresso dell'antistadio 1, memoria di una persona che si è saputa distinguere come punto di riferimento per tutti gli atleti che hanno vestito la maglia biancorossa e per i tifosi e gli avversari che ne hanno saputo apprezzare la disponibilità, la simpatia e l'ospitalità.