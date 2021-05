Giovani in campo: un memorial di calcio a 5 ricorda il generale Vito Foggetti

Saranno i campi della Polisportiva Vecchiazzano ad ospitare da sabato il Primo Memorial Generale Vito Foggetti, torneo di Calcio a 5 riservato a formazioni Under 18 classi 2003, 2004, 2005 e un solo fuori quota. L’iniziativa è stata promossa dalla Commissione Calcio del Centro Sportivo Italiano (Comitato di Forlì) per ricordare il suo ex presidente, scomparso il 20 novembre scorso a 86 anni, che nel 1989 aveva ricostituito proprio il Csi a livello locale convocando il primo congresso della rinascita. Comitato che ha presieduto fino al 2000 per restarne presidente onorario. “Ci è sembrato doveroso ricordare il nostro fondatore –per la ricchissima eredità che ci ha lasciato in termini sportivi e di valori umani”.

Il torneo ha subito visto la partecipazione convinta della Polisportiva Vecchiazzano e quelle del Comitato provinciale della Croce Rossa (di cui Foggetti è stato presidente dal 1998 al 2005) e del Lions Club Forli Host, sodalizio che ha voluto affiancarsi agli altri per ricordare il suo socio. Saranno queste due realtà, insieme alla famiglia del Generale a mettere a disposizione i trofei in palio: Coppa Disciplina, Trofeo per capocannoniere e Coppe per la prima, seconda, terza e quarta squadra classificate. Il torneo gode anche della collaborazione del Responsabile acquisti del Gruppo Olitalia ma gode soprattutto del patrocinio del Comune di Forlì – Assessorato allo Sport.