Il pre-campionato dell'Unieuro Forlì: in programma due test contro Piacenza

Il primo obiettivo è ritrovare la condizione fisica dopo oltre sei mesi di stop. Lo ha evidenziato coach Sandro Dell'Agnello nel "giorno 0" della Pallacanestro Forlì 2.015, impegnata nei primi allenamenti in vista della stagione agonistica. I biancorossi testeranno schemi e condizione fisica in diverse amichevoli, che saranno disputate ovviamente nel pieno rispetto dei protocolli e delle norme anti-covid19. Domenica 4 ottobre la Pieffe riceverà la visita dell'Assigeco Piacenza, impegno che sarà ripetuto mercoledì 28 ottobre, ma questa volta in terra emiliana. Il 19 settembre è stato programmato invece un test contro la Rinascita Rimini.

Sarà la Supercoppa ad aprire il calendario delle partitie ufficiali. Il primo match si disputerà domenica 11 ottobre alle 18, quando Forlì farà visita all'OraSì Ravenna. Sette giorni più tardi all'Unieuro Arena, sempre alle 18, arriverà Chieti. Accedono alla Final Eight 2020 le squadre vincenti il proprio girone, unitamente alla società organizzatrice dell’evento, nel caso non fosse già qualificata. In caso di parità, la squadra prima classificata viene determinata applicando i seguenti criteri: quoziente canestri con le squadre pari classificate del proprio torneo (girone); quoziente canestri generale del proprio torneo (girone); e sorteggio. Nel caso in cui la società organizzatrice fosse qualificata, l’ottava squadra partecipante alla Final Eight 2020 sarà la miglior seconda classificata nei 7 gironi individuata con i seguenti criteri: quoziente canestri con le squadre prime classificate del proprio torneo (girone); quoziente canestri generale del proprio torneo (girone) depurato dei risultati della quarta classificata; e sorteggio.