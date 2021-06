Ligier European Series, Alessandro Cicognani e Jacopo Faccioni al Paul Ricard da leader del campionato

Alessandro Cicognani e Jacopo Faccioni si presenteranno venerdì e sabato al terzo appuntamento della "Ligier European Series", in programma sul tracciato francese di Le Castellet, da leader del campionato. Il circuito "Paul Ricard", di proprietà di Bernie Ecclestone, misura 5861 metri e il prossimo 20 giugno ospiterà il Gran Premio di Francia di Formula Uno e Formula 3. I due piloti romagnoli vogliono ben figurare su una pista che non è certamente facile da affrontare, con lunghi rettilinei e curve insidiose di diverso raggio l'una dall'altra. Entrambi vi hanno già corso per cui il rischio novità non appare l'insidia principale.

Il tracciato di gara è delimitato da ampie vie di fuga in asfalto colorate con righe di colore azzurro e rosso che danno pochi punti di riferimento. In pista l'assistenza ai piloti e la preparazione dell'auto sono affidate a Monza Garage, che cercherà di mettere a disposizione del forlivese e del ravennate un'auto che si avvicini il più possibile allo stile di guida di entrambi. "La mia principale preoccupazione riguarda l'handicap che ci viene attribuito al momento del cambio pilota - afferma Faccioni -. I 20 secondi da recuperare in pista sono come sempre un'enormità che solo con una gara sempre in attacco e nessun imprevisto possono essere colmati".

Cicognani invece sottolinea le opportunità di ottenere un buon risultato in entrambe le gare in programma: "Siamo stati un po' delusi del piazzamento in gara 2 al Red Bull Ring e speravamo in qualcosa di meglio: E' bastato un minimo errore per veder svanire un secondo posto che era abbondantemente alla nostra portata. Concordo con Jacopo nel sottolineare che è necessario fare entrambe le gare come se fossero qualifiche e cercare di evitare anche il minimo imprevisto". Il week-end di gara prevede l'abituale format: un'ora e mezzo di prove libere, 2 qualifiche il venerdì ed il sabato mattina gara 1 alle 10,50 e gara 2 alle 14,50. Le gare sono visibili in diretta sul sito Ligier European Series, su Youtube e suFacebook.