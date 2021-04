Dalla F2 alla F3, Pasqua in pista per Matteo Nannini: "Siamo molto soddisfatti"

Il prossimo appuntamento in pista per Nannini sarà il 21-22 aprile a Barcellona con la seconda sessione di test di F3

Dal Bahrain all'Austria. Dalla Formula 2 alla Formula 3. E' stata una settimana decisamente intensa per Matteo Nannini. Il forlivese dell'Hwa RaceLab è stato impegnato nel weekend di Pasqua nella prima delle tre sessioni di test pre-stagionali di F3, calandosi nell'abitacolo della vettura numero 14 con la quale affronterà 21 delle 45 partenze totali previste per la sua stagione 2021. In un clima più natalizio che pasquale, con la comparsa persino della neve tra sabato e domenica al Red Bull Ring, il 17enne di Forlì ha completato ben 137 giri.

I saliscendi della pista austriaca hanno visto un Nannini da subito a proprio agio, nonostante le temperature rigide, firmando la sua prestazione personale in 1'18"858, a 266 millesim dal nuovo record della pista fatto segnare da Caio Collet. "Sono state due giornate molto positive - afferma Nannini -. Abbiamo fatto molti chilometri, prendendo confidenza anche con questa macchina. Era infatti la prima volta al volante della F3 di Hwa RaceLab, ma il feeling è stato buono dall’inizio".

Il bilancio è decisamente positivo: "Siamo molto soddisfatti perché siamo sempre stati lì davanti, sia nelle simulazioni di gara sia sul giro secco. Sicuramente partiamo da un’ottima base per fare bene quest’anno e adesso non ci resta che concentrarci su Barcellona per i prossimi test e la prima gara di F3". Il prossimo appuntamento in pista per Nannini sarà il 21-22 aprile a Barcellona con la seconda sessione di test di F3. Nella stessa location andranno in scena successivamente i test di Formula 2 (23-25 aprile).