Nuoto, Forlì in evidenza ai Campionati Nazionali Aics. Splendido trionfo per Vittoria Marcacci nell'Australiana

Voleva dare un segnale di ripresa, e così è stato: Aics, l’Associazione Italiana Cultura Sport, lo ha fatto riportando in vasca numerosi atleti con i Campionati nazionali di Nuoto disputati allo Stadio del Nuoto di Riccione nel fine settimana. Sono stati un migliaio i partecipanti, tra atleti, accompagnatori e personale tecnico appartenenti a circa 40 società di 9 differenti regioni, che hanno dato vita a un weekend di sport per tutti all’insegna della sicurezza. Al termine di quasi 400 gare in tre giorni, gli atleti romagnoli hanno raccolto molte soddisfazioni, come testimoniano anche i piazzamenti nel Trofeo Azzurro, la classifica per società Aics: la Rari Nantes Romagna di Forlì si è classificata quarta, a un soffio dal podio con 814 punti; dietro di lei, i padroni di casa della Polisportiva Comunale Riccione (469), quinti. Più staccate Garden Rimini (298) e Nuoto Club Lugo (29). Il successo è andato a Terni, seguita da Bologna e Ferrara.

Tra le tante soddisfazioni a livello individuale, il successo di Vittoria Marcacci, capitano della Rari Nantes Romagna, nella spettacolare “Australiana”, la gara sui 50 metri ad eliminazione diretta. Da segnalare anche il primo posto dell’Emilia-Romagna (2.226 punti) nel Trofeo delle Regioni, la speciale classifica che raggruppa gli atleti più giovani (9-13 anni) per provenienza geografica; sul podio, anche Puglia e Lombardia, seguite da Lazio e Veneto. Tutte le gare si sono svolte a porte chiuse, seguendo il protocollo Covid messo in campo da Aics e già sperimentato dallo scorso anno in manifestazioni sportive dell’Associazione.

Aics Associazione Italiana Cultura Sport si conferma così un ente impegnato da più di 50 anni nella promozione di attività dilettantistica sportiva a livello nazionale; oggi rappresenta una delle principali associazioni italiane per importanza ed impegno (in ambito sportivo, ma anche culturale, sociale, turistico ed ambientale) con oltre un milione di associati, più di 10mila circoli, 20 Comitati regionali e 120 provinciali dislocati in tutto il Paese. I Campionati Nazionali di Nuoto sono stati organizzati dalla Direzione Nazionale Aics Dipartimento Sport con la collaborazione del Comitato Regionale Aics Emilia Romagna e del Comitato Provinciale di Rimini.