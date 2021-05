F3, qualifiche combattute in Spagna: ottimo 4° tempo per Matteo Nannini

Matteo Nannini lo aveva annunciato attraverso un'intervista a ForlìToday: quest'anno il campionato di Formula 3 sarà un terno al lotto. La dimostrazione è arrivata nella prima qualifica stagionale, quella del Gran Premio di Spagna in programma questo weekend sul tracciato del Montmelò. Il 17enne forlivese del team Hwa RaceLab è stato tra gli assoluti protagonisti della sessione che ha determinato la griglia di partenza della gara 3 di domenica, arpionando nel terzo e decisivo run il quarto tempo, a poco meno di tre decimi dalla pole position realizzata Dennis Hauger, del team Prema.

Il norvegese ha fissato il miglior tempo in 1'32"904, precedendo di 6 e 61 millesimi Jack Doohan (Trident) e Victor Martins (Art Grand Prix), che proprio nel finale ha sopravvanzato Nannini. Il pilota romagnolo nel primo stint aveva occupato provvisoriamente la seconda piazza, mentre nel secondo non è riuscito a migliorarsi. Scivolato in tredicesima posizione, complice il contemporaneamento miglioramento degli altri concorrenti, con un colpo di reni il forlivese ha fermato il cronometro sul tempo di 1'33"133, una zampata che gli è valsa la seconda fila per la gara di domenica, ad appena 209 millesimi dalla pole.

Col nuovo regolamento, che prevede l'inversione di griglia dei primi dodici, Nannini sabato scatterà dalla quinta fila, con l'ordine di arrivo della manche mattutina a determinare quella del pomeriggio. Gara 1, sulla distanza di 22 giri, si disputerà alle 10.35, mentre Gara 2 alle 16.45. Domenica il via sarà alle 12.05.