Bleuline Forlì pronta alla ripresa, Linda Sgarzi: “Siamo tornate in palestra più cariche che mai”

Vacanze in esaurimento per la Bleuline Libertas Forlì pronta a tornare in campo tra le mura amiche sabato 13 gennaio 2024, con inizio partita alle 17:30. Ospite delle romagnoli la BSC Materials Sassuolo, formazione emiliana attualmente al quartultimo posto nel girone C della B1 con 9 punti. Gara sulla carta assolutamente alla portata per le ragazze di coach Marone, ma anche assolutamente da non sottovalutare, in virtù dell’equilibrio che pare regnare in classifica. La Libertas, in grande crescita, è chiamata quindi a confermare quanto di buono visto nei mesi di novembre e dicembre.

A introdurre il match tramite i canali ufficiali del club biancoblu è stata Linda Sgarzi, palleggiatrice forlivese al terzo anno in maglia Bleuline, seppur suddivisi in due spezzoni. Queste le sue dichiarazioni: “Una partita non semplice, una gara che sulla carta potrebbe far pensare ad una nostra vittoria, ma da prendere col giusto atteggiamento. Ci aspettiamo di dover combattere, le squadre più indietro in classifica cercheranno di fare punti pesanti in tutti i campi”.

Un’inizio un po' in salita, poi una grande crescita, di una squadra nuova per gran parte dove Linda è una delle quattro rimaste dalla scorsa stagione: “Un’inizio un po' così, com’era anche logico aspettarsi viste le tante novità. Un logico periodo di conoscenza tra noi, qualche acciacco, hanno reso le prime partite un po' più difficoltose. Poi siamo cresciute molto, la squadra è unita, il gruppo è ottimo, e ora possiamo iniziare a guardare la classifica anche da un’altra prospettiva. La strada è lunga, ci sono molte squadre che puntano a stare in alto, ma tra queste vogliamo esserci anche noi. Siamo tornate in palestra più cariche che mai, stiamo lavorando anche su cose nuove, a testimonianza che la prima difficile fase è alle spalle“.

Confermata dopo l’ultima stagione, Linda Sgarzi inquadra così il vecchio e il nuovo: “Sicuramente la prima differenza che mi balza all’occhio tra l'anno scorso e quest’anno è l’età, quest’anno l’età media è molto più bassa, siamo molto giovani e devo dirti che questo mi piace molto. Credo sia il giusto mix tra alcune giocatrici di sicure belle speranze e altre con tanta esperienza alle spalle, cito Giorgia, Erika e Federica, che oltre a garantire rendimento sul campo aiutano molto la crescita delle più piccole. Personalmente l'anno scorso non è stato facile per me, ma il trovarmi così bene in questa società, unita al cambiamento di quest’anno oltre al fatto che studio a Forlì, mi ha spinto a darmi un’altra opportunità. E ti dico che sono molto contenta della scelta che ho fatto”.