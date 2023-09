Presentata la Bleuline Forlì: grande affetto misto all'incertezza sul Ginnasio Sportivo

Domenica 17 settembre si è svolta la presentazione della Bleuline Libertas Volley Forlì che ha fatto conoscere alla città le ragazze del gruppo della serie C e quello della serie B1. Presso il Foro caffè e cucina la Libertas ha potuto godere del sostegno di un grande amico della Bleuline Libertas e di un grande comico Andrea Vasumi il quale non ha mancato di allietare il pubblico presente con battute a supporto delle ragazze e di tutto lo staff. Un pomeriggio spensierato, macchiato solamente dalla problematica Ginnasio Sportivo: la società, che si affida a quell'impianto per le partite casalinghe, non sa se e quando potrà calcare il parquet perché risulta chiuso a causa di vetrate rotte.

"La presentazione è andata benissimo" - spiega Michela Sassi responsabile marketing Libertas Volley Forli - "ringraziamo tutti coloro che hanno potuto partecipare, ringrazio il grande amico Andrea Vasumi che sa sempre come rendere un evento sportivo un evento goliardico e ultimo ma non meno importante, Bleuline che ci supporta in ogni iniziativa. Ora però come fatto domenica chiediamo alle amministrazioni di darci una risposta in merito al Ginnasio Sportivo, stanno scadendo anche gli eventuali termini per la richiesta di cambio campo di gara e viviamo tutte le settimane nel disagio di non sapere in quale palestra allenarci, nel dover spostare tutta l'attrezzatura, le ragazze e quello che ne consegue. Marco Catalano ci ha promesso di prendere in mano la questione siamo fiduciosi in un riscontro a breve”.