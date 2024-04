Un'altra sconfitta per la Querzoli Volley Forlì: la strada della salvezza si fa durissima

Terza sconfitta consecutiva per la Querzoli Volley Forlì che crolla fragorosamente contro la Sab Group Rubicone per 3 a 0 con i parziali di 25-19, 25-16, 25-15; formazione forlivese liquidata in poco più di un'ora e che continua così la propria disperata corsa salvezza. Un match senza attenuanti per i ragazzi di coach Gabriel Kunda come dimostrano le percentuali al servizio (2 ace contro 9), in attacco (33% contro 48%) in ricezione (57% contro 60%) e a muro (7 punti a 8). Gara subito in salita per la Querzoli che già nel primo set vede la Sab Group Rubicone scappare via veloce (16-11) e chiudere sul 25-19. Copia e incolla il secondo set (16-7) con Forlì incapace di reggere il ritmo dei padroni di casa cedendo 25-16. Pura formalità per la Sab Group Rubicone il terzo ed ultimo set che inchioda fin dall'inizio un 7-0 impietoso e che si conclude col 25-15 definitivo