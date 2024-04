L’Under 18 della Libertas Forlì non smette di stupire: splendido 2° posto al “Città di Torri”

La formazione Under 18 della Libertas Volley femminile formata in collaborazione con il Mosaico Ravenna continua a riservare soddisfazioni importanti per la pallavolo romagnola. La squadra ha ottenuto infatti un meritatissimo secondo posto al prestigioso torneo giovanile ad invito “Città di Torri”, che si è svolto nel Vicentino. Un ottimo risultato dopo un percorso molto difficile in cui le ragazze hanno incontrato e battuto squadre blasonate come il Vero Volley Brianza, Fusion, Roma e Chieri.

L’Under 18 si è poi arresa solamente nella finale per il primo e secondo posto, cedendo il titolo alle padrone di casa dell’US Torri. Il match si è risolto in rimonta, con le venete capaci di imporsi per 2 set a 1. Deana Menghini, numero uno della Libertas Volley Forlì, ha rilasciato queste dichiarazioni al termine della manifestazione: “È la testimonianza del duro lavoro del nostro staff e di tutte le atlete del nostro settore giovanile che è composto dai centri CAS al settore agonistico, ma che ci riempie di grandi soddisfazioni”.

Le due società hanno unito i loro intenti a livello giovanile dando spazio a una squadra che sa sempre come farsi amare. Ne è stata una chiara testimonianza la vittoria a inizio stagione del terzo Trofeo Nannini, con 6 successi schiaccianti in altrettanti incontri. È stato soltanto l’antipasto di una cavalcata esaltante con altre vittorie consecutive nel Campionato Under 18 dell’Emilia Romagna.