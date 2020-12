Disabili, l'associazione delle famiglie: "I test rapidi ai visitatori diventino una prassi di inizio turno"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

L’associazione Famiglie Ragazzi Senza Voce ringrazia sentitamente il Sindaco Gian Luca Zattini e l’assessore al welfare e alla famiglia Rosaria Tassinari del Comune di Forlì, che stanno muovendo azioni importanti per le famiglie che hanno persone anziane e disabili in strutture residenziali. E’ il primo passo di apertura verso il riavvicinamento ai famigliari, tanto richiesto e desiderato, e che sottolinea quanto sia fondamentale. Abbiamo sentito accolto il nostro appello, assieme a quello di tante famiglie del nostro territorio.

I Decreti attuali del Ministero della Salute finalmente hanno riconosciuto la fondamentale importanza, per ogni essere umano e la sua salute, delle relazioni affettive primarie,le relazioni affettive famigliari e amicali costruite per gratuito interesse e amore. Vogliamo tuttavia esprimere la nostra forte preoccupazione di famigliari per la salute e la vita dei nostri cari fragili, anziani e disabili, che risiedono o sono ricoverati in strutture.

Per questo motivo riteniamo altrettanto importante che i test rapidi diventino la prassi di protocollo, ad inizio turno, per le persone che entrano per motivi di lavoro nelle strutture residenziali e diurne per anziani e disabili, per assicurare agli ospiti la dovuta sicurezza in quanto chi vi opera con diverse mansioni e con contatti necessariamente stretti con gli ospiti fragili, può portare suo malgrado il virus in struttura. Per quanto riguarda la ripresa delle visite e delle relazioni parentali e amicali previste dal Comune e sollecitate dai recenti Decreti, auspichiamo che gli Enti Gestori attivino quella necessaria personalizzazione e differenziazione di strategie di riavvicinamento in sicurezza raccomandate anche dai Decreti Ministeriali. Le differenze personali di ogni ospite, anziano o disabile, lo richiedono.



Associazione Famiglie Ragazzi Senza Voce