L'Enaip compie 75 anni: "Dal primo corso di elettricisti a San Mercuriale, create reali opportunità per tanti giovani"

L'ente di formazione Enaip festeggia i suoi 75 anni di età. Lo ha fatto giovedì pomeriggio all'auditorium San Giacomo a Forlì. Era il 1948 quando nasceva Enaip, acronimo di “Ente Acli di istruzione professionale”, per raccogliere le iniziative di formazione professionale che stavano nascendo sul territorio nel clima di ripresa del dopoguerra. Sono passati 75 anni durante i quali Enaip è cambiata profondamente, ampliandosi e trasformandosi per essere sempre al passo con i tempi, mantenendo però ferma la propria vocazione sociale di servizio sul territorio provinciale.

Con uno sguardo proiettato al futuro della formazione e dell’inclusione sul territorio, si è parlato di tutto questo al convegno di celebrazione dei 75 anni di Enaip dal titolo “La Formazione, l’inclusione e il Lavoro che creano futuro nel territorio” questo il titolo del dibattito che ha visto, insieme a Luca Conti e Luca Baroni, rispettivamente presidente e direttore di Fondazione Enaip Forlì-Cesena, la partecipazione dell’assessore regionale al Lavoro Vincenzo Colla, del sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini e dell’assessora al Welfare di Cesena, Carmelina Labruzzo, per dialogare sull’impegno delle politica e sulle risorse per la formazione finalizzata all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale. Sul nuovo modo di fare insieme avviato da Enaip nel corso degli anni, hanno dialogato Erica Mastrociani, presidente Enaip nazionale, Emiliano Manfredonia, presidente nazionale di Acli e il vescovo Livio Corazza.

“Ricordare la strada fatta e tracciare nuovi percorsi, questo l’obiettivo del convegno - commenta Luca Conti, presidente della Fondazione Enaip Forlì-Cesena - Il tessuto imprenditoriale e produttivo del nostro territorio ha riconosciuto già da tempo la disponibilità a cooperare con la formazione professionale. Bisogna puntare a valorizzare questo sistema che ha dimostrato di essere attrattivo e di funzionare creando reali opportunità professionali per tanti giovani”. Sul palco sono intervenuti anche titolari e rappresentanti di importanti aziende del territorio che da anni collaborano con Enaip.

Il primo corso per elettricisti impiantisti fu organizzato a Forlì in un locale messo a disposizione dalla parrocchia San Mercuriale, poi solo nel giugno del 1965, si inaugurarono i locali della nuova sede in via Campo di Marte. Successivamente, sotto la guida di Roberto Ragazzini, negli anni ’70,l'attività formativa del centro ha conosciuto profonde trasformazioni, diventando più solida e qualificata e ampliandosi al territorio di Cesena e poi di Savignano, aprendo il campo di sperimentazione per iniziative rivolte a ragazzi con handicap e immigrati.

Ad oggi la Fondazione Enaip ha ampliato la propria offerta a tutti gli ambiti formativi: dalla formazione per minori, ai corsi di avvio al lavoro per giovani e adulti, fino a corsi di alta formazione e attività di inclusione sociale. “Enaip è un ente di formazione storico sul nostro territorio che ha scritto tante pagine ma che ne scriverà ancora - commenta Luca Baroni, direttore generale di Fondazione Enaip Forlì-Cesena - Sentiamo un bel peso addosso, bello di quantità e bello di qualità. 75 anni sono un traguardo importate e dietro a questo ci sono anni di lavoro, di intuizioni, di obiettivi, che mi sento di condividere con i colleghi, gli utenti, ragazzi e adulti, e le aziende che ci sostengono e che continuano a sceglierci per competenza e professionalità” .

“Abbiamo deciso di festeggiare il 75esimo anno della nostra Fondazione con un dibattito che possa fare riflettere e tracciare nuovi percorsi di attuazione per la formazione e l’inclusività, nei principi e nelle finalità per cui il nostro ente è sorto. La stretta connessione con il territorio ci ha portato a una celebrazione sobria rispettosa del clima di ripresa post alluvione che ha danneggiato i luoghi in cui e per i quali lavoriamo”, conclude Baroni.