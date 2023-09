Morì in un tragico incidente col trattore: le donazioni in memoria di Emanuele Camaiti a favore dei progetti di Diabete Romagna

Il 29 maggio scorso è scomparso in un tragico incidente a Santo Stefano, località nel comune di Rocca San Casciano, ribaltandosi più volte col trattore mentre era impegnato in lavori boschivi. La famiglia del 66enne Emanuele Camaiti ha scelto di devolvere l’importante ricavato delle donazioni in sua memoria a favore dei progetti di Diabete Romagna dedicati ad adulti e bambini con diabete. Emanuele, agricoltore e boscaiolo, persona estremamente socievole e molto amato a Portico di Romagna, lascia la moglie Loretta Bacci, il figlio Erik, la nuora Michela Vitaliani e gli amati nipotini Emma e Mattia. "La sua energia e passione continueranno a vivere nelle vite di tutti quegli adulti e bambini con diabete che l’associazione Diabete Romagna sostiene con i suoi progetti", sono le parole di Pierre Cignani, presidente di Diabete Romagna.

"Diabete Romagna opera sul territorio romagnolo integrando quanto offerto dal Servizio Sanitario Nazionale - ricorda Cignani -. Lo fa offrendo gratuitamente supporto psicologico, perché di diabete non si guarisce e accettarlo è molto difficile, consulenze con dietisti per capire come integrare l’alimentazione con le terapie farmacologiche, progetti di prevenzione per le complicanze alla vista e agli arti, il diabete infatti è tra le principali cause di amputazioni agli arti in Italia. Organizza inoltre campi scuola per bambini con diabete e famiglie oltre a momenti formativi e di prevenzione per adulti e bambini, perché solo insieme si può affrontare una patologia così complessa".

"Diabete Romagna è l’unica realtà in Italia a portare il sorriso in casa dei pazienti con diabete più fragili, per cui recarsi in ospedale è molto difficile e destabilizzante, fornendo assistenza medica specialistica diabetologica a domicilio a loro e alle loro famiglie, perché il diabete non prenda il sopravvento - aggiunge il presidente -. Se storie di vita con il diabete, che potrebbero essere storie di profonda sofferenza, saranno invece storie di speranza e di fiducia nel futuro sarà grazie ad Emanuele e alla solidarietà che hanno saputo dimostrare i suoi famigliari e le persone che gli hanno voluto bene.

"Siamo profondamente grati e vicini alla famiglia di Emanuele e ci uniamo a loro nel ringraziare chi ha partecipato alle esequie e ha contribuito con una donazione a regalare un presente e un futuro migliori per ogni famiglia che si trova a convivere con il diabete e con la complessità che una vita con il diabete impone - conclude -. Ricordiamo che i riferimenti per sostenere i progetti di Diabete Romagna con una donazione liberale o in memoria di una persona scomparsa, tramite bonifico bancario, bollettino postale o online sono indicati di seguito: https://bit.ly/sostienicidonazionedr". Per informazioni contattare Diabete Romagna al 388 1613262 o tramite mail a info@diabeteromagna.it.