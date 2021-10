A Predappio si celebra il 99esimo anniversario della Marcia su Roma: torna il corteo degli Arditi

Domenica gli Arditi d’Italia celebreranno il 99esimo anniversario della Marcia su Roma, avvenuta il 28 ottobre 1922. Tornerà il corteo ad un anno di distanza dalla manifestazione in forma "statica" nel piazzale del cimitero di San Cassiano per effetto del norme anticovid. L'appuntamento è stato organizzato dagli Arditi di Ravenna e vedrà la partecipazione di manifestanti da diverse zone d'Italia: da Piazza Sant'Antonio il corteo si muoverà alle 10.30 in direzione del cimitero di San Cassiano, dove sarà commemorato Benito Mussolini. Sarà possibile anche una visita alla cripta, secondo le norme anti-covid, con quattro persone alla volta.