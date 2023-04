A scuola di legalità, un pomeriggio "giallo-verde" per i liceali dello Scientifico: visita alla Guardia di Finanza

Le Fiamme Gialle del comando provinciale di Forlì hanno ricevuto martedì la visita di una ventina di studenti delle terze classi del liceo scientifico "Fulcieri Paulucci di Calboli". L’incontro si colloca nell’ambito dell’iniziativa educativa "Fisco e Legalità", promossa dall’Associazione magistrati tributari con l’obiettivo di favorire la cultura della legalità fiscale e la conoscenza dei principi fondamentali della convivenza civile e, quindi, di promuovere l’interesse, la conoscenza e la consapevolezza dei temi dell’economia e della finanza.

Gli studenti del "Fulcieri" completano, così, il percorso di orientamento iniziato poco più di un mese fa con l’intervento in aula di un Ufficiale del Corpo in servizio presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Forlì. Nella caserma "Finanziere Ferruccio Cuppini", i ragazzi del liceo forlivese - accompagnati da una loro docente - sono stati accolti, invece, dal comandante provinciale, il colonnello Vito Pulieri, che li ha guidati nella visita ai Reparti operativi e illustrato loro il ruolo della Guardia di Finanza nell’affermazione dei principi di legalità ed equità.

I giovani studenti hanno avuto modo di comprendere, così, come il contrasto all’evasione fiscale, specie nelle sue forme più gravi e deprecabili, miri a realizzare una contribuzione più equa e più giusta, in attuazione di quel principio di solidarietà economica e prima ancora “umana e sociale” cristallizzato nella carta costituzionale. Come la lotta agli sprechi, alla corruzione e alle frodi nel settore della spesa pubblica messa in campo dalla Guardia di Finanza sia tesa a garantire, analogamente, una più efficiente gestione delle risorse pubbliche, a beneficio delle fasce più deboli e più bisognose.

Infine, come il contrasto alle organizzazioni criminali, alle loro proiezioni patrimoniali e agli illeciti economico-finanziari in ogni loro manifestazione, sia, allo stesso modo, finalizzato a proteggere le imprese sane dalle insidie e dalle minacce del malaffare e dalle prevaricazioni della concorrenza sleale, a difendere le tante persone oneste che ogni giorno si prodigano per la crescita e lo sviluppo del Paese.

Durante il loro pomeriggio "giallo-verde", i ragazzi hanno assistito alla proiezione, nella sala multimediale del Comando Provinciale, di una breve clip istituzionale e alla simulazione di una serie di attività operative, come la ricerca di stupefacenti da parte dell’unità cinofila antidroga del Gruppo di Ravenna (con il cane «Bacol»), che ha riscosso entusiasmo e curiosità da parte degli studenti. Al termine dell’incontro, il docente e gli studenti del liceo "Fulcieri" hanno ringraziato le Fiamme Gialle forlivesi per l’impegno che, ogni giorno, assicurano per garantire la sicurezza economico-finanziaria di cittadini e imprese.