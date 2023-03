Achille Abbondanza festeggia alla Gran Fondo del Sale il suo primo compleanno da trapiantato

L'Associazione Morgagni Malattie Polmonari sarà presente per il quinto anno all'Expo della Granfondo del Sale Fantini con un punto informativo dedicato alla prevenzione e alla sensibilizzazione sulle Malattie Rare Polmonari sul lungomare di Cervia, davanti al Bagno Fantini. Una squadra di ciclisti - guidata da Achille Abbondanza, che festeggerà in sella alla bici il suo primo compleanno da trapiantato - parteciperà alla Granfondo con il logo di Ammp Odv, caratterizzato da due polmoni che si danno la mano, stampato sulle proprie divise da gara.

Gli scorsi anni Achille, affetto da fibrosi polmonare idiopatica, era facilmente riconoscibile per i tubicini dell'ossigeno che portava al naso e che lo aiutavano nella respirazione. Quest'anno i tubicini non ci saranno più perché Achille recherà con sè il dono di una possibile nuova vita. Al suo fianco un gruppo di amici, tra cui altri due trapiantati, Giorgio e Fabio, e con loro Aurelio, in attesa di trapianto e Paolo, affetto da Bpco (broncopneumopatia cronica ostruttiva).

"Pedalare - sostiene Achille - è stato in questi anni la mia terapia aggiuntiva, quella che preferivo nel combattere la fibrosi. Ora mi sta aiutando a riprendere la mia vita appieno. Grazie al trapianto, il dono più grande e inimmaginabile che ho ricevuto, posso essere qui e così voglio onorare il mio donatore e tutti i donatori". Nel punto informativo i volontari di Ammp offriranno l'opportunità di eseguire gratuitamente test del respiro (spirometria) e test del cammino grazie ai fondi raccolti con il 5x1000 e a importanti donazioni ricevute, con cui l'Associazione si è dotata di questi importanti strumenti diagnostici per la intercettare precocemente i campanelli d'allarme della nostra salute polmonare.

"Ogni anno in Italia 100.000 persone si ammalano di malattie polmonari rare per quali non esistono ancora cure efficaci - ricorda Matteo Buccioli, presidente di Ammp -. La ricerca scientifica e la prevenzione rappresentano per la nostra Associazione la strada da seguire con impegno e dedizione per continuare a costruire un futuro migliore per i pazienti affetti da patologie respiratorie".