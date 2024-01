Aeroporto, Cintorino: "Prospettive di crescita enormi. Trampolino di lancio per l'occupazione e l’economia locale"

"Il Comune di Forlì rinnova la propria fiducia nei confronti della società di gestione dello scalo aeroportuale "Luigi Ridolfi”". Così l'assessora al turismo, Andrea Cintorino, a commento della presentazione della “Summer Season 2024” dell'aeroporto di via Seganti. Per Cintorino, "il piano di sviluppo presentato in conferenza stampa dal Direttore generale & Accountable manager F.A. Stefano Gilardi dimostra la serietà con cui opera l’azienda, la solidità del gruppo imprenditoriale e le prospettive di crescita che si pongono gli investitori. Le 12 rotte della prossima estate e la partnership con Air Mediterranean confermano la qualità dell’offerta turistica verso destinazioni di assoluto prestigio e l’impegno della società ad esplorare nuove rotte per potenziare l’incoming".

"Su quest’ultimo aspetto mi associo all’appello lanciato da Gilardi alla Regione Emilia Romagna; il Ridolfi è uno scalo in forte espansione, con un sedime aeroportuale grandissimo e in larga parte inutilizzato. Le prospettive di crescita sono enormi e le opportunità per accrescere il valore dell’infrastruttura sono numerose poiché interessano sia il profilo commerciale che quello manutentivo - conclude Cintorino -. Con questi presupposti, il nostro aeroporto può rappresentare un trampolino di lancio per l’occupazione e l’economia locale. Ecco perché diventa determinante il ruolo della Regione Emilia-Romagna. E' necessario che da viale Aldo Moro arrivi una spinta forte a sostegno del nostro scalo per favorire strategie di rilancio dell’intera Romagna".