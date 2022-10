Aeroporto, FA crea un tour operator per promuove voli charter al Ridolfi

Forlì Airport ha partecipato al recente Ttg di Rimini, la fiera del turismo di Forlì. Al suo stand è stato presentata un'importante novità, con il Ridolfi che nel 2023 di fatto entrerà sul mercato dei voli charter col progetto "Go to fly". “GoTo Fly si è presentato ai professionisti del settore turistico in occasione di TTG Travel Experience 2022 con l’obiettivo di dare inizio alla propria attività operativa a partire dalla stagione estiva 2023”, spiega Andrea Gilardi, direttore di FA per il business aviation, marketing e comunicazione.

Sempre Gilardi: “GoTo Fly promuove e commercializza in totale autonomia sul mercato italiano ed internazionale voli di linea, charter e “ad hoc” gestiti da vettori operativi comunitari - tutti in possesso di regolare licenza ed in regola con le più severe normative europee – che dispongono di aeromobili di diversi modelli capaci di rispondere alle esigenze di un mercato in evoluzione garantendo il massimo della sicurezza e del comfort di volo”.

In particolare, è un progetto pensato per dare ulteriore slancio alla crescita del traffico passeggeri outgoing ed incoming dell’aeroporto di Forlì, diretto agli operatori del settore turistico italiani ed europei. Le agenzie di viaggio avranno loro tariffe dedicate. Nel progetto è presente la società 'GoTo Travel' che supporta GoTo Fly nell’attività di vendita e commercializzazione dei posti volo in modalità “pacchetto”, operando con regolare licenza di Tour Operator della Regione Emilia-Romagna. GoTo Travel promuove e commercializza il prodotto sotto forma di pacchetti di viaggio direttamente sul proprio sito web con possibilità per le agenzie di viaggio di finalizzare la prenotazione in pochi clic attingendo ad una disponibilità sempre aggiornata e reale.