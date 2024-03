Galleria Vittoria, il punto sul maxi cantiere: area sgomberata da rifiuti e rimosso il vecchio impianto elettrico

Prosegue il maxi cantiere per la riqualificazione della Galleria Vittoria che, tra gli interventi più importanti, vede l’incremento degli spazi verdi, l’eliminazione delle barriere architettoniche e il recupero di 102 posti auto. Si tratta di un intervento da quasi 6 milioni di lavori, interamente finanziati dal Pnrr, da concludersi entro il 16 gennaio 2025. "In queste settimane abbiamo sgomberato l'area interrata da detriti e cumuli di rifiuti - aggiorna il sindaco Gian Luca Zattini attraverso una storia pubblicata su Instagram -. Abbiamo eseguito opere di consolidamento infrastrutturale, rimosso il vecchio impianto elettrico e rivestito con muova malta le travi ed i solai". Per quanto concerne la Galleria e l'area pedonale, aggiorna il primo cittadino, "abbiamo transennato il cantiere e procederemo a breve con la rimozione della pavimentazione in travertino, l'abbattimento delle barriere architettoniche, la realizzazione di percorsi tattili per non vedenti e l'incremento di spazi verdi".

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

Una volta perfezionato lo scheletro dell’autorimessa, verranno realizzati i parcheggi veri e propri, così distribuiti: 91 parcheggi standard, 4 con colonnine di ricarica elettrica, 3 per disabili e 4 per donne in gravidanza. I posti saranno illuminati con lampade a led colorate per essere individuate a distanza e tutto sarà videosorvegliato. Sommando la realizzazione dei parcheggi in via Casamorata (60 stalli) e in via Romanello (80 stalli), e l’imminente inaugurazione della nuova area di sosta a ridosso del campus universitario (111 stalli) salirò a 353 l’offerta di posti auto all’interno del perimetro del centro storico di Forlì. La Galleria verrà riqualificata anche nella sua parte in superficie, con la valorizzazione della piazzetta, la realizzazione di una nuova pavimentazione, l'ampliamento dell'area verde e una nuova illuminazione.