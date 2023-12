Nuova aggressione in centro storico: 25enne accerchiato e pestato con calci e pugni

Nuova aggressione nel cuore del centro storico di Forlì. L'episodio, al vaglio agli agenti delle Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato, si è consumato nella nottata tra sabato e domenica, poco dopo le 2. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un 25enne di nazionalità marocchina, già noto alle forze dell'ordine, dopo aver trascorso una serata con gli amici, si è incamminato lungo Corso della Repubblica in direzione di Piazzale della Vittoria. Quindi l'aggressione, dagli aspetti tutti ancora da chiarire.

L'extracomunitario ha riferito di esser stato avvicinato da due-tre giovani, forse italiani, che l'hanno aggredito a suon di calci e pugni prima di allontanarsi. Il ferito è stato soccorso dai sanitari del 118, che hanno provveduto a trasportarlo in ospedale. Sono state riscontrate lesioni giudicate guaribili in una decina di giorni. I detective di Corso Garibaldi, dopo aver raccolto la testimonianza del malcapitato, hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona al fine di dare un volto agli aggressori e segnalarli alla magistratura. Le indagini sono in corso.

Il pestaggio segue quello di appena una settimana fa, quando un gruppo di giovani ha aggredito per futili motivi quattro neo diciottenni. La Polizia, con un'indagine lampo, è riuscita a dare un nome a tutti i cinque componenti della "baby gang", sebbene le denunce siano scattate nei confronti di tre di loro, ritenuti gli autori dell'aggressione, in cui le vittime hanno riportato lesioni e fratture guaribili tra i 10 ed i 30 giorni (uno di loro ha riportato la frattura di un osso facciale).