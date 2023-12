Aggressioni in centro, botta e risposta in Consiglio comunale: "Che fine ha fatto l'app Falco?"

Duro scontro in consiglio comunale sulla sicurezza in centro storico, dopo gli ultimi episodi di aggressioni notturne a pochi passi da piazza Saffi, sia sabato scorso, che quello precedente, quando erano stati aggrediti quattro giovanissimi da una baby gang, poi identificata prontamente dalla Polizia.

Il Partito Democratico è così tornato a chiedere conto dell'app Falco, che avrebbe dovuto facilitare le segnalazioni di episodi di criminalità alle forze di polizia mediante un'app collegata al sistema di videosorveglianza pubblico, “lanciata in pompa magna nell'agosto 2022, e di cui si vantavano tanti download”, presenta il question time Jacopo Zanotti. “Ad oggi, dal sito internet del Comune di Forlì, risulta che la funzionalità della App Falco sia temporaneamente sospesa”, sempre l'esponente Pd.

Il vicesindaco con delega alla Sicurezza Daniele Mezzacapo ha quindi spiegato che “l'app è sospesa per ragioni di opportunità, in ragione di un contraddittorio con l'autorità Garante della privacy”. Tagliente la replica di Jacopo Zanotti (Pd): “Si sono investiti dei soldi in un progetto quando ci si poteva aspettare che ci potessero essere problemi di privacy. La sicurezza, da vostro cavallo di battaglia, è diventata un tallone d'Achille, i cittadini ad oggi avvertono maggiore insicurezza”.

Soufian Hafi Alemani, capogruppo Pd ha quindi chiesto se nella zona dove è avvenuta l'aggressione, in via dei Filergiti, sono presenti telecamere di videosorveglianza stradale e se è prevista una sorveglianza notturna del centro da parte della Polizia Locale. “La polizia locale non opera in orario notturno, se non in particolari occasioni e di eventi”, replica Mezzacapo, rimandando alla competenza delle forze di polizia dello Stato per l'attività notturna di controllo della città. Ed ancora: “Nella zona di via dei Filergiti ci sono 6 telecamere, le cui immagini sono state già estrapolate per le indagini di polizia giudiziaria, tutte immagini ad alte definizione”. Per Mezzacapo i denunciati per l'aggressione sono stati “individuati grazie all'utilizzo di telecamere installate da quest'amministrazione”.

Ed infine Alemani nella sua replica: “Sempre in centro storico siamo finiti sui servizi nazionali per una persona che rincorreva un'altra con un'accetta. Sul fenomeno delle baby gang riteniamo che oltre alla repressione, sia necessaria una riflessione sulla prevenzione, sulla fonte di questi comportamenti”.