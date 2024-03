Alla parrocchia di Santa Maria Lauretana una cena solidale per la Terra Santa School di Betlemme

La Parrocchia Santa Maria Lauretana ha ospitato sabato scorso una cena di beneficenza a favore della Terra Santa School di Betlemme. "L’iniziativa è nata da un gruppo di adulti impegnati nella realtà parrocchiale di Bussecchio, mossi dal desiderio di vicinanza alle popolazioni travolte dalle guerre, perché, sebbene ogni giorno che passa il disastro sia più grande, la nostra attenzione rischia di essere assorbita dalla quotidianità e di cadere nella dimenticanza - spiega don Luigi Casamenti -. Fondamentale l’amicizia con la giornalista Marinella Bandini di Forlì, che da due anni lavora a Gerusalemme presso la Custodia di Terra Santa. Nel dialogo con lei è emerso che la guerra ha messo in difficoltà non solo i territori colpiti dal conflitto, ma anche la popolazione non direttamente interessata: molti hanno perso il lavoro e il paese non ha ammortizzatori sociali".

"In questo contesto difficile, le Scuole della Custodia di Terra Santa hanno garantito l’apertura degli istituti scolastici e l’accoglienza a bambini e ragazzi, senza chiudere i cancelli nemmeno un giorno dall’inizio del conflitto - continua Casamenti -. La Custodia di Terra Santa consente a tutti, mussulmani e cristiani di frequentare le proprie scuole, aiutando e sostenendo la convivenza fra loro. L’istituto attualmente conta oltre mille iscritti, dalla scuola dell’infanzia al liceo. Per queste ragioni, con l’iniziativa benefica del 16 marzo si è voluto sostenere in particolare la Terra Sancta School di Betlemme, perchè occuparsi dell’educazione dei più piccoli e più giovani consente di mantenere la speranza di un futuro possibile".

Più di 140 persone hanno partecipato all’evento: il collegamento con Marinella Bandini e Padre George Haddad, responsabile della Terra Santa School di Betlemme, ha dato avvio alla serata, a cui è seguita la cena conviviale e l’asta di dieci opere del pittore forlivese Franco Vignazia e di poesie in dialetto romagnolo di Fabio Turchi. L’intero ricavato della serata, di oltre 6 mila euro, verrà devoluto alla Terra Sancta School di Betlemme.