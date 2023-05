La disperazione di non riuscire a contattare i parenti: "Ho tutta la famiglia, anche anziani, bloccata da giorni. Aiutateci"

"Vi prego, intervenite a Casone. Ci sono anche degli anziani che da giorni non riescono a muoversi". E’ corsa contro il tempo per aiutare i residenti della piccola frazione alle porte di Dovadola. Questa mattina è arrivato il grido d’aiuto di Paola Tanini, residente a Forlì, che proprio a Casone ha due zii ed una cugina. La donna da ore non riesce a mettersi in contatto con i suoi familiari ed ogni tentativo di avvisare vigili del fuoco e protezione civile per ora è stato vano: "L’ultima volta che ho parlato con loro – ci racconta – è stata questa mattina. Poi le comunicazioni si sono interrotte. Abitano in via Montetrebbio al civico 4 e quella zona è completamente isolata per via del fango".

Nell’appartamento a fianco dei due anziani vivono la nipote di 33 anni con il suo compagno: "L’ultimo contatto l’ho avuto con loro – ci ripete preoccupata la donna – poi però ho perso il segnale probabilmente per via dei cellulari scarichi. Mia cugina mi ha detto di aver provato a contattare il Comune di Dovadola ma per ora nessuno li sta aiutando". La statale 67 che collega la frazione con Dovadola è inaccessibile per via delle esondazioni: "Vicino alla loro casa c’è un’altra abitazione che dovrebbe essere più sicura, spero siano riusciti a raggiungerla. I miei zii sono persone di 86 e 80 anni che hanno difficoltà a muoversi. Spero che qualcuno possa intervenire al più presto".