Alluvione, l'Ausl Romagna al lavoro per un pieno recupero delle visite sospese

L'Ausl Romagna avvia il piano di recupero delle attività ambulatoriali, prelievi e attività chirurgica programmata che sono state sospese durante i primi giorni dell'alluvione. Dal 18 al 20 maggio l'Ausl Romagna ha garantendo la sola attività urgente-emergente e prioritaria. Le giornate di sospensione nei diversi distretti hanno interessato le attività in modo diverso, in base alla situazione emergenziale affrontata. L'Ausl ha già iniziato, dopo una precisa ricognizione, il piano di recupero di tutte le prestazioni che sono state sospese e comunicate tutti gli utenti.

La comunicazione della nuova data di appuntamento a tutti i pazienti sta avvenendo, in base alla tipologia della prestazione ambulatoriale e alla numerosità, secondo le seguenti modalità: invio di sms sul numero di cellulare: a chi lo abbia indicato all'atto della prenotazione; telefonata a cura degli Uffici Aziendali (a chi non abbia comunicato al momento della prenotazione un recapito telefonico cellulare ma solo un numero di telefono fisso telefonata, sia al telefono fisso o cellulare, direttamente a cura del reparto/ambulatorio di riferimento). Tutte le prestazioni ambulatoriali sospese saranno recuperate entro metà giugno, tutti gli interventi chirurgici saranno recuperati, in base alla priorità, entro il 30 giugno nell'ambito di attività ordinaria ed aggiuntiva in tutti i presidi e sedi aziendali.