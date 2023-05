Alluvione di Villafranca, risarcimento danni per l’azienda agricola colpita dall’inondazione

Risarcimento danni per l’azienda agricola che, durante l’alluvione che colpì l’abitato di Villafranca tra il 14 e il 16 maggio del 2019, subì ingenti perdite. Lo ha stabilito, nel corso dell’udienza che si è tenuta questa mattina al Tribunale di Forlì, il giudice per il dibattimento Marco Mazzocco.

La società agricola F.lli Villa di via Lughese, difesa dall’avvocato Lisa Maltoni, si era costituita parte civile a seguito dell’inondazione che, secondo le accuse, sarebbe stata causata da uno scavo nell'argine del fiume Montone realizzato senza autorizzazioni, per effettuare lavori di ristrutturazione al ponte dell'autostrada A14 sovrastante. “Abbiamo ottenuto il risarcimento integrale per i danni subiti - spiega l’avvocato Maltoni - e abbiamo quindi revocato la costituzione di parte civile”.

VIDEO - L'alluvione di Villafranca vista col drone

Quando le forti piogge di quei giorni gonfiarono il fiume, il tratto mancante di argine divenne una falla che comportò l'allegamento delle campagne circostanti e di buona parte dell'abitato di Villafranca. Questa la tesi accusatoria della Procura della Repubblica di Forlì, al termine dell’indagine del pm Federica Messina, sotto il coordinamento del procuratore capo Maria Teresa Cameli.

VIDEO - A Villafranca quasi un metro d'acqua

Il Comune di Forlì si è costituito parte civile, rappresentato dall'avvocato Enrico Canepa. Le accuse per il reato di “inondazione colposa” sono state messe nero su bianco dall'ufficio inquirente con la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di tre persone: Tonino Maria Bartolotta, legale rappresentante della ditta di Martirano Lombardo (Catanzaro), esecutrice dei lavori di ristrutturazione delle arcate del ponte dell'A14 sul fiume Montone; il responsabile del procedimento, Graziano Pastorelli, ingegnere di Autostrade per l'Italia, e Michele Renzi, direttore del Terzo Tronco di Autostrade per l'Italia al momento dei fatti.

Il processo è aggiornato al 15 dicembre.