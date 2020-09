Altre 7 classi costrette al trasloco in un altro istituto. Anche per loro pre e post-scuola gratuiti

Spostati di plesso scolastico per rispettare maggiormente il distanziamento per il Coronavirus. E' la scelta fatta da due dirigenti scolastici per altre 7 classi. A dover traslocare di sede non ci sono solo le 4 classi della media Maroncelli (che finiscono all'ex Seminario) e alle 10 della primaria 'Tempesta' (che approdano alla Melozzo causa lavori edili di adeguamento sismico). Altre 5 classi della scuola media dell'istituto comprensivo 'Caterina Sforza' lasciano, infatti, la sede di viale della Libertà per approdare nell'edificio della Diego Fabbri di via Giorgina Saffi, aule a loro volta lasciate libere dal liceo artistico, così come due classi della scuola primaria Rivalta di Bussecchio che vengono portate alla De Amicis di viale della Libertà.

Un domino complesso per garantire a tutti locali adeguati al distanziamento, anche se – protestano alcuni genitori – in questi due casi non sono state previste navette gratuite tra i plessi di origine e le succursali approntate quest'anno, come invece è avvenuto nel caso della Maroncelli e della Livio Tempesta. Alle critiche risponde l'assessore alla Scuola Paola Casara: “Questi ultimi due casi sono diversi, in quanto gli spostamenti sono avvenuti all'interno dello stesso istituto comprensivo, quindi tra scuole più vicine e riferite allo stesso bacino di utenza”. Non è stato possibile, continua Casara, approntare navette “per dedicare questo servizio a chi aveva viaggi più lunghi per raggiungere la nuova sede”. Tuttavia, chiude l'assessore, anche per queste due scuole è stato previsto il servizio gratuito di pre-scuola e post-scuola, così da dare ai genitori più flessibilità di orari.