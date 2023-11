"Amministratori consapevoli", a Bertinoro una scuola contro le mafie: "È fondamentale diffondere i temi della buona politica"

Si apre con la Scuola di formazione politica “Amministratori consapevoli” il primo atto del percorso di collaborazione tra Avviso Pubblico e Scintille di Futuro, la Fondazione creata dall’ex Presidente del Senato Pietro Grasso. L’appuntamento è dal 17 al 19 novembre, presso il Centro residenziale universitario di Bertinoro. L’iniziativa, che si avvale del patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati e del Comune di Bertinoro, è rivolta ad amministratori e amministratrici locali e aspiranti tali, dipendenti, funzionari e personale della Pubblica amministrazione, quadri delle formazioni politiche e a tutte le persone interessate.

Tre giorni di approfondimenti, testimonianze e confronti con Rosy Bindi, Giuseppe Busia, Rocco Sciarrone, Stefano Bonaccini, Iolanda Rolli, Alberto Vannucci, Stefania Pellegrini, Giovanbattista Tona, Renato Franco Natale, Marco Carlizzi, Francesco De Vanna, Emilio Casalini, Claudio Forleo, Andrea Bosi, Damiano Tommasi. Pietro Grasso e Roberto Montà chiuderanno i lavori. "L’avvio della prima scuola di formazione promossa da Avviso Pubblico insieme alla Fondazione Scintille di Futuro rivolta ad amministratori, dirigenti e funzionari della nostra rete, che conta più di 550 enti locali, ma aperta anche a tutti gli amministratori e le amministratrici locali che vogliono approfondire queste tematiche è un traguardo molto importante - dichiara il presidente di Avviso Pubblico Roberto Montà -. È fondamentale diffondere i temi della trasparenza, della partecipazione e della buona politica, indispensabile per governare con successo e prevenire certi fenomeni. Ringraziamo la Fondazione per la fiducia e l’opportunità di poter coniugare la pratica amministrativa con le competenze e le esperienze derivanti dal mondo della magistratura e dell’impegno civile, coinvolgendo il più possibile le figure professionali e gli stakeholder che si impegnano su queste tematiche".

"Sappiamo che le organizzazioni criminali tentano in ogni modo di infiltrarsi nelle amministrazioni locali, negli appalti pubblici, nel tessuto economico e sociale delle nostre comunità in ogni parte d’Italia - afferma il presidente della Fondazione Scintille di futuro, Pietro Grasso -. La consapevolezza dei rischi, la capacità di cogliere sin dai primi segnali ogni manovra opaca, la conoscenza degli strumenti a disposizione, delle buone pratiche, il confronto e lo scambio con gli amministratori locali sono obiettivi che la Fondazione Scintille di futuro condivide con Avviso Pubblico. A partire da questa prima Scuola di formazione andremo avanti insieme nell’immaginare attività e incontri per diffondere e scambiare consapevolezza, impegno e cultura della legalità. Col contributo di ciascuno possiamo raggiungere importanti risultati nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità, e fare in modo che le risorse pubbliche vengano tutte utilizzate per il bene comune".