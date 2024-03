Assistenza gratuita per i risolvere i problemi con le bollette: il vicesindaco incontra i delegati del Cab

Il vicesindaco Daniele Mezzacapo ha ricevuto venerdì mattina in Municipio la delegazione CAB di Forlì composta da Mattia Brugia e Gabriele Baffoni. "Il Centro Assistenza Bollette è una nuova realtà del nostro territorio che ha iniziato le proprie attività da alcune settimane e si propone, gratuitamente, al servizio dei cittadini per ciò che concerne le bollette di luce, acqua, gas, rifiuti e telefonia - afferma Mezzacapo -. Ho verificato direttamente che lo spirito che anima questa realtà, presente in tutta Italia con 240 sportelli e che segue oltre un milione di utenti, è encomiabile perché si mette a disposizione di coloro che riscontrano problemi. Da ora anche a Forlì".

"In particolare - continua Mezzacapo - le attività svolte riguardano l’educazione al consumo, spiegazione e supporto per le singole voci riportate in bolletta, subentri, volture, allacci e gestione dei reclami. Dal punto di vista del nostro territorio, reputo estremamente significativa questa presenza, che ripeto viene svolta in modo gratuito per gli utenti e per le aziende, alla luce del terribile evento alluvionale del maggio scorso che tanto pesa sulla vita dei cittadini, delle famiglie e delle imprese colpite. Faccio un esempio concreto. Arera prevede agevolazioni di natura tariffaria per tutte le utenze comprese nelle zone alluvionate del Comune di Forlì, così come sono individuate nella cartografia ufficiale. Queste agevolazioni riguardano le fatture già emesse per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023 relativamente a luce, gas, acqua e rifiuti. Il termine entro il quale si potranno richiedere è fissato al 31 marzo. Per cui, oltre a ricordare a tutti coloro che ne hanno diritto di poter usufruire di questa misura, sottolineo la possibilità di fruire gratuitamente dello sportello CAB di via Giorgio Regnoli per la presentazione della domanda. Un bell’esempio di impegno civico al servizio della collettività”.