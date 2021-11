Notte brava di Halloween: raid vandalico e danni, ancora una volta devastato il Parco Incontro

A prima vista sembra che fosse passato un tornado. Ma i danni non erano altro che la conseguenza dell'ennesimo atto vandalico. Nel mirino, ancora una volta, il Parco Incontro di via Ribolle, già finito più volte al centro della cronaca locale per episodi di vandalismo ai danni delle strutture ricreative per anziani. Sedie ribaltate, tavoli bucati, vetrate in frantumi e porte spaccate. Questi gli effetti di una notte di Halloween decisamente al di sopra delle righe.

L'episodio si è consumato nel cuore della nottata tra domenica e lunedì, ma il raid è stato scoperto solo alla luce del giorno. Nella conta dei danni quattro vetri di porte-finestre rotte dei bagni infranti, la porta del bagno scassinata e cinque tavolini compromessi. I volontari dell'associazione che gestisce il parco non hanno potuto fare altro che segnalare il fatto alle forze dell'ordne. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato, che sono al lavoro per individuare i responsabili anche attraverso l'uso delle immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Quello della notte di Halloween è l'ultimo di una serie di vandalismi e dispetti che vanno avanti da anni. Non è chiaro se tra i vari episodi ci sia un collegamento. L'attenzione sulla problematica è alta ed una prima risposta c'è stata. In una recente attività investigativa della questura otto giovani erano stati denunciati ed uno arrestato per una serie di furti e rapine ai danni di coetanei. I gestori della struttura, onnipotenti davanti alla serie di scorribande distruttive, invocano aiuto.