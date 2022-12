Alla Cava oltre 100 ultranovantenni: in arrivo a domicilio affettuosi auguri e un dolce pensiero

Con l'avvicinarsi del Natale anche il Comitato di quartiere Cava-Villanova ha ritenuto immancabile l'appuntamento di consegna dei panettoni agli ultranovantenni residenti, che risultano in aumento rispetto al 2021. Sono ben 112 le persone che sono state contattate in questi giorni, dai componenti volontari per ricevere al proprio domicilio affettuosi auguri e un dolce pensiero. Questa iniziativa viene accolta ogni anno con grande felicità e gratitudine dagli anziani e dalle loro famiglie e rinnova nel tempo la vicinanza del territorio alla propria comunità.

Inoltre mercoledì dalle ore 15,00 si svolgerà l'iniziativa " Un canto di Natale" momento di scambio di auguri di Natale in piazzetta Don Mario Ricca Rossellini, dove i bimbi della Scuola Elementare "Livio Tempesta" allieteranno il pomeriggio con canti ed esibizioni. Sarà l'occasione per stringersi attorno all'albero realizzato e assemblato dal Comitato di quartiere grazie alla fantasia ed all'inventiva proprio dei bimbi della scuola primaria e dei loro insegnanti.

L'albero di Natale è stato realizzato e decorato interamente con cartoni e materiali di recupero, a sostegno dell'ambiente e della natura che ci circonda, patrimonio troppo spesso maltrattato dagli adulti. Al termine del pomeriggio, verrà offerto panettone a tutti i presenti. Tutti i cittadini residenti nel quartiere e non, sono invitati a partecipare. Per info 3492979017