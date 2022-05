Auto elettriche, in arrivo 36 nuove colonnine di ricarica: "Puntiamo sullo sviluppo della mobilità sostenibile"

Incrementare la vivibilità degli spazi pubblici e valorizzare l’aspetto ambientale. Sono questi due degli obiettivi che il Comune di Forlì si pone per garantire maggiori e migliori servizi al cittadino, sfruttando le tecnologie innovative in ambito di mobilità sostenibile. "La città che stiamo ridisegnando punta allo sviluppo della mobilità sostenibile e alla tutela dell’ambiente. Per questo motivo - spiega l’assessore Giuseppe Petetta - abbiamo progettato, d’intesa con Forlì Mobilità Integrata, un nuovo piano delle postazioni di ricarica dei veicoli elettrici individuando 24 location caratterizzate da polarità di interesse, parcheggi, aree urbane e zone densamente frequentate. In tali postazioni verranno installate complessivamente 36 nuove stazioni di ricarica che si andranno ad aggiungere a quelle già presenti sull’intero territorio comunale".

L’avviso, nel dettaglio, intende individuare professionisti e operatori economici interessati alla fornitura, installazione, gestione e manutenzione, a propria cura e spese, di queste nuove colonnine. "Si tratta, è bene precisarlo, di infrastrutture di ricarica energeticamente performanti, con almeno due connettori o prese in grado di garantire la ricarica simultanea di più veicoli. Ciascun dispositivo, inoltre, dovrà fornirsi interamente di energia verde proveniente esclusivamente da fonti rinnovabili ed essere dotato di tecnologie all’avanguardia e sistemi informativi semplici ed efficaci per supportare il cliente nella procedura di ricarica. Infine, l’operatore economico che si aggiudicherà l’intervento sarà esentato dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico per tutte le opere contenuto nell’avviso".

Il termine ultimo per la presentazione della domanda è il giorno 8 giugno entro le 12. Per maggiori informazioni si rimanda al seguente link: https://www.fmi.fc.it/amm-trasparente/avviso-pubblico-individuazione-di-operatori-economici-interessati-alla-fornitura-installazione-gestione-e-manutenzione-di-strutture-di-ricarica-per-i-veicoli-elettrici-su-suolo-pubblico-ad-uso-di-pr/